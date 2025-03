Llevas toda la vida abriendo mal los paquetes de espaguetis: así lo hacen las abuelas italianas

¡Ah, los espaguetis! ¿Quién no adora este socorrido y delicioso plato de pasta? Contrariamente a lo que se cree, los espaguetis no surgieron en Italia, sino que tienen sus orígenes en la antigua China, donde se han hallado textos que datan de más de 4.000 años en los que se mencionan unos "fideos largos". No obstante, sí fueron los italianos quienes perfeccionaron la pasta tal y como la conocemos a día de hoy.

A la boloñesa, a la carbonara, con gambas... Hay muchas formas de elaborar una receta con este emblema de la cocina italiana y casi todas suelen conquistar los paladares de quienes las degustan. Sin embargo, pese a su popularidad, y aunque es un alimento que se consume casi todas las semanas en España, muchas personas desconocen cómo se abre correctamente un paquete de espaguetis.

A menudo, cuando tratamos de abrir uno de estos, solemos romperlo sin querer y luego ya no hay forma de volver a conservar los espaguetis dignamente. Por suerte, las abuelas italianas tienen una técnica perfecta para sacar los espaguetis con facilidad que cuando descubráis vais a querer llevarla a cabo siempre.

Cómo abrir un paquete de espaguetis 'al estilo italiano'

Normalmente, abrimos los paquetes de espaguetis por arriba, cortando horizontalmente el extremo superior. Pero con este trucazo no hará falta volver a usar unas tijeras para esto nunca más. La técnica la hemos descubierto gracias a un vídeo viral de TikTok donde puede verse a una anciana italiana explicando dicho método.

Consiste en agarrar bien fuerte el paquete de espaguetis con ambas manos y, rápidamente y con decisión, darle un golpe en la base contra la encimera de la cocina o alguna superficie que haya disponible. De esta forma, los espaguetis saldrán impulsados hacia arriba, rompiendo por sí mismos el plástico superior, sin necesidad de emplear tijeras ni dejarnos las uñas tratando de abrir el envoltorio.

Otros trucos para abrir los paquetes de espaguetis fácilmente

Además de esta fórmula que hemos explicado, existe también otro método para abrir los paquetes de plástico de espaguetis sin miedo a que se rompa mal la envoltura y se desparrame todo el contenido. Este truco consiste en cortar el paquete con unas tijeras por uno de los extremos en sentido vertical, no horizontal. Es decir: tendrás que cortar el paquete en dirección de arriba a abajo, a lo largo (no a lo ancho), atravesándolo del principio al final.

De esta forma, el paquete quedará abierto como un estuche y, una vez tomemos los espaguetis que necesitemos para cocinar, podremos volver a envolver la pasta restante con el propio papel de plástico, pegándola con un poco de celo. De esta forma, nos ahorramos tener que buscar un lugar o envoltorio nuevo donde conservar los espaguetis sobrantes y no necesitaremos utilizar pinzas para el cierre.