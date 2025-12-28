El mejor mercado de Navidad de Madrid para comer roscón y otros dulces: las 20 pastelerías más famosas de la capital

Hay una nueva parada obligatoria para los amantes del dulce. Se trata de La Caprichería Xmas Market, un mercado navideño dedicado íntegramente a productos azucarados que se ubica en la explanada del Teatro CaixaBank de Príncipe Pío, en Madrid.

El espacio ha nacido con el propósito de ser "el rincón más dulce" de la capital, con más de 1.000 m² al aire libre llenos de luces, música y puestos especializados en repostería. Es el primer mercadillo navideño de la ciudad centrado sólo en postres y bebidas calientes y la entrada es totalmente gratuita.

En esta primera edición participan alrededor de 20 locales de repostería, panadería y cafetería de referencia en Madrid, que ofrecen creaciones especiales a base de Baileys y algunos de sus productos más famosos.

Entre las marcas confirmadas se encuentran Bascake, Bibi e Bibó, Chocolatería Madrid 1883, Maison Kayser, La Fresería, Mama Pottery, Novo Mundo o Sapori di Tiramisú.

Viena Capellanes también está presente con su "rosconcito de Reyes" especialmente aromatizado con Baileys; Vicens, (la histórica marca de turrones), despliega su oferta premium de confitería navideña con ediciones limitadas para la ocasión, y Zuccaru participa con su panettone artesanal; mientras que Vanille sigue seduciendo con su icónico croissant de Baileys, postre que se ha convertido en emblema de la ruta.

Consciente de que la experiencia navideña exige bebidas, el mercado integra cuatro especializadas en café y té de especialidad: Épico Coffee, Ondo Social Club, Mama Pottery y Mö Matcha ofrecen desde espressos clásicos hasta bebidas tendencia como el matcha o el chai. De hecho, el 'Baileys Winter Moka' de Épico se posiciona como bebida de firma para el proyecto.

Por otra parte, por primera vez el creador de contenido Xuso Jones desembarca en La Caprichería con Xurubita, su marca de repostería artesanal nacida en Murcia. La marca (cuyo nombre rinde tributo al apodo que su abuela usa para sus primas) ofrece ediciones limitadas cada temporada.

En Navidad, Xurubita presenta dos productos estrella: el "Xuscón de Reyes" con pistacho y Ferrero, y el "Panoxo", su versión del panettone clásico, ambos con toque de Baileys.

Fechas y horario

El mercado estará en funcionamiento durante todo el periodo navideño: hasta el 3 de enero y con horario ampliado los fines de semana y horarios especiales en días señalados.