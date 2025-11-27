Roser Daniel (82), cocinera: la historia de la madre del nuevo 2 estrellas Michelin de Lleida que no pudo entrar a la gala

"La Boscana, que atesora hermosos jardines, arboledas y hasta un idílico estanque, está considerado como uno de los restaurantes más románticos de España. Allí, el chef Joel Castañé nos propone, en un entorno donde no falta el diseño, una cocina de autor que reformula los sabores leridanos y se vuelve realmente singular al redefinir el papel de la fruta en la alta gastronomía".

Con estas palabras presentaba Jesús Vázquez al segundo de los restaurantes distinguidos con dos estrellas Michelin en una gala en la que brillaron menos astros que otros años.

Tras el anuncio, en el espacio cultural Sohrlin Andalucía se vivió uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: un Joel Castañé visiblemente emocionado dedicaba el premio a su madre y lamentaba no poder contar con su presencia en un momento tan importante en la vida de ambos.

"No sabíamos nada hasta hoy. Quiero agradecer a mi madre, que lleva toda la vida en el oficio. Tiene 82 años y sigue dando guerra. Está aquí fuera, quiere entrar, pero no tenía entrada", declaraba Joel Castañé nada más enfundarse la chaquetilla biestrellada.

Roser Daniel, una vida entre pucheros

La cocinera a la que el chef de La Boscana (Bellvís, Lleida) tiene tanto que agradecer es Roser Daniel, su madre y copropietaria del restaurante familiar, un proyecto del que también forman parte sus otros hijos Jordi y Rubén.

Los cuatro abrieron La Boscana en 2009 como un espacio para celebrar grandes eventos. El restaurante gastronómico en este espacio llegaría cinco años más tarde, en 2014, con Joel al frente.

Pero la trayectoria de Roser como cocinera y hostelera viene de mucho más atrás. Tradicionalmente, ella y su marido -Mariano Castañé, ya fallecido- se habían dedicado a la bodega y a la venta al por mayor de bebidas carbónicas y licores, pero en 1986 deciden dar un cambio de rumbo a sus vidas y abren Resquitx.

Resquitx, el primer restaurante de la familia, es, según explican en su página web, "el resultado del esfuerzo y el amor constante de la familia Castañé Daniel hacia la gastronomía y la atención al cliente".

Los hermanos Castañé con su madre, Roser Daniel Resquitx

Según explica la propia Roser: "Este trabajo significa muchos momentos e historias de mi vida. Me gusta el trato con la gente, trabajar y hablar con mi equipo y los clientes. Para mí Resquitx es una casa que me ha hecho conocer muchas personas y disfrutar de grandes momentos, amistades e historias de vida".

Hoy, casi 40 años después, son los tres hijos de Roser y Mariano, Jordi, Rubén y Joel quienes están al frente de este restaurante situado en Mollerussa y continúan la labor que iniciaron sus padres con un único objetivo vital: aportar al restaurante la mejor gastronomía, maridaje y los productos de proximidad.

Resquitx, que se encuentra dirigido por Jordi y Rubén con Joel como jefe creativo y Roser que sigue echando una mano, ofrece una propuesta cercana y sin estridencias, con una cocina sencilla y deliciosa, basada en el recetario tradicional catalán y en la que se priorizan los productos locales y alimentos de temporada.