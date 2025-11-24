La mejor hamburguesa de España la cocinan dos hermanos en Córdoba: "Hemos sido campeones 16 veces"

La mejor hamburguesa de España en 2025 está en Córdoba. Así lo han decretado las votaciones de la 6ª edición de The Champions Burger celebrada en Madrid.

La cocinan en el restaurante Nolito's de Puente Genil (Córdoba) y se llama 'Diamante Azul', en alusión al color azulado de su pan brioche. Está elaborada con fat smash madurado de carne prémium, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, queso chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

Los responsables de esta elaboración y propietarios del establecimiento ganador son dos hermanos que reformaron la peluquería de su madre para montar una hamburguesería. Ellos mismos aseguran en que este negocio "era el proyecto más importante y ambicioso" de sus vidas.

Tal y como cuentan, han invertido mucho esfuerzo para definir su blend de carne, para probar múltiples recetas y para cuidar cada detalle ("miles de pruebas", aseguran) hasta lograr su objetivo.

"A día de hoy realizamos a la perfección cuatro tipos de smashburgers: smash clásico, lacy edge, ultrasmash y fatsmash. Pero no nos quedamos aquí, también hemos aprendido a realizar burgers clásicas puliendo la técnica y no fallando en el punto perfecto de la carne".

Este no es el primer reconocimiento que obtienen, según afirman han sido campeones "16 veces". Algunas de las hamburguesas premiadas que podemos encontrar en la carta del restaurante son la GTA VI Smash (13,90 euros), la Primera Smash (12, 90 euros) y la GTA VI 2.3 Smash (13, 90 euros).

Además de este premio, The Champions Burger también ha elegido a la segunda y tercera mejores hamburguesa de España, que, sorprendentemente, también han ido a parar a Andalucía.

La plata se la ha llevado el restaurante cordobés Godeo con su 'Royale Gold Final Edition', hecha con pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, pastrami y costillas de ternera cocinadas a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de cecina, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy.

Por último, el bronce ha sido para el restaurante Street Food de Sevilla gracias a su 'Gamberra 3.0', una versión renovada de su buque insignia 'La Gamberra 2.0'.

Una elaboración que incluye una combinación de pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos Bits, carne fat smash, costilla ahumada, queso chédar, salsa Gamberra y beicon bits caramelizados.

La final de The Champions Burger ha reunido a las 24 mejores hamburguesas que han estado compitiendo durante seis meses por 50 ciudades de España y 16 comunidades autónomas.

Según la organización, "en total, han participado más de 300 hamburgueserías y han visitado el certamen casi seis millones de personas. El público asistente ha vuelto a ser el protagonista y ha sido el encargado de elegir la hamburguesa ganadora gracias a sus valoraciones y votaciones".