Más de 50 estrellas Michelin se reúnen para rendir homenaje a Martín Berasategui: "La cocina es un acto de amor, no de ego"

A lo largo de cinco décadas, Martín Berasategui ha construido una de las trayectorias más sólidas y admiradas de la gastronomía mundial.

Con 10 estrellas Michelin repartidas actualmente entre sus restaurantes – hasta 12 ha llegado a tener simultáneamente- y una influencia incuestionable en varias generaciones de cocineros, el chef donostiarra se ha convertido en sinónimo de buen hacer en la cocina.

Y, para celebrar esos 50 años, este mes de noviembre, la profesión se reúne para rendirle un homenaje a la altura de su legado. Puente Romano Marbella y el Grupo Dani García organizan un encuentro excepcional los días 16 y 17 de noviembre, un evento que reunirá a algunos de los chefs más destacados del panorama nacional.

Con este homenaje, Marbella refuerza su condición de epicentro de la alta gastronomía en la Costa del Sol, y España demuestra una vez más la fuerza de su comunidad culinaria.

Dos días para la emoción

Durante estas jornadas, un total de diecinueve chefs de renombre trabajarán codo a codo en la creación de un menú coral, una experiencia sensorial y emocional dedicada a Martín Berasategui.

Entre los participantes se encuentran figuras emblemáticas de la alta cocina española como Albert Adrià, Joan Roca, Ángel León, Francis Paniego, Paco Morales, Ramón Freixa, Ricard Camarena, Toño Pérez, Diego Guerrero, Alberto Chicote, Samantha Vallejo, José Carlos García, Paolo Casagrande, Marcos Morán, Hermanos Torres, Erlantz Gorostiza, Josean Alija y Nandu Jubany, entre otros.

Cada uno aportará su sello personal a un relato gastronómico que celebrará la diversidad, la técnica y el talento que caracterizan a la cocina española contemporánea.

Lazos de amistad

El homenaje comenzará el domingo 16 de noviembre con una cena privada en el restaurante GAIA, dentro de Puente Romano Marbella. El chef Izu Ani será el anfitrión de esta velada que actuará como prólogo íntimo al homenaje oficial.

En un ambiente relajado, los cocineros compartirán vivencias, anécdotas y recuerdos, reafirmando los lazos de respeto y admiración que los unen en torno a Berasategui.

El lunes, el evento continuará en La Plaza de Puente Romano, que se convertirá en un foro para acoger un encuentro abierto y emotivo donde las grandes figuras de la gastronomía nacional compartirán escenario para celebrar la trayectoria del chef donostiarra.

El broche de oro en Leña Marbella

Este tributo a Martín Berasategui llegará a su fin con una cena homenaje en Leña Marbella, el restaurante insignia de Dani García en Andalucía. Allí será donde los chefs invitados cocinarán juntos un menú irrepetible en honor a su maestro y amigo.

Cada pase será una interpretación personal del legado de Berasategui, un diálogo gastronómico entre distintas visiones que reflejará la riqueza y la evolución de la cocina española.

Con esta cena culminará un encuentro que simboliza la unión de una profesión. Con él, la cocina española demuestra, una vez más, su capacidad para reinventarse sin perder sus raíces, para unir generaciones en torno al producto, la técnica y las emociones compartidas.

Y en el centro de todo, la figura de Martín Berasategui con su famoso "¡garrote!", que seguirá iluminando los fogones e inspirando a quienes, como él, han hecho de la cocina un arte y una forma de vida.