Dua, camarera joven en Noruega: "En Málaga ganaba 7 euros la hora y aquí 20 euros y trabajo menos"

Noruega es uno de los países más ricos del mundo, sobre todo si se compara con la media global. La base principal de su riqueza reside en el petróleo y el gas, siendo uno de los principales exportadores de energía del mundo.

El salario promedio de una persona que trabaja en el país nórdico se sitúa entre unos 5000 o 6000 euros brutos mensuales y la tasa de desempleo es muy baja, alrededor del 3.5 o 4 %, según datos recientes.

Aunque el coste de vida también es elevado, algunas personas que residen en España deciden marcharse allí a trabajar debido a la gran diferencia de salarios entre este país y aquel. Muchos prueban suerte en hostelería, ya que los requisitos son menos exigentes que en otros sectores y sólo se necesita un nivel de inglés básico.

Es el caso de Dua (conocida en redes como @m0ralaexploradora), una joven de origen marroquí que se crió y creció en Málaga y hace unos años decidió mudarse a Tromsø, al norte de Noruega, para tener un mayor nivel adquisitivo y poder llevar adelante algunos de sus "proyectos", tal y como ella cuenta.

"Quiero ayudar económicamente a mi madre, hacer muchos viajes que son caros (como irme un mes en Japón), y tener una casa propia en un futuro", ha explicado

¿Y por qué fuera de España? "En España sentía que para ahorrar necesitaba muchísimo tiempo y para mí el tiempo es oro, entonces dije 'Bueno, vamos a irnos a otro país donde se gane mejor'", rememora.

Al principio se planteó también otros lugares como Australia, Suecia o Dinamarca, pero finalmente escogió Noruega "porque los paisajes son increíbles", la cultura le resultaba "superinteresante"y "quería ver auroras boreales". Y Tromsø era la ciudad perfecta para ello.

Trabajar de camarero en Noruega

Dua ha trabajado de camarera tanto en España como en Noruega y las diferencias entre ambos países son importantes. "En Málaga ganaba 7 euros la hora y en Noruega gano 20 euros la hora", afirma.

Otra de las diferencias reside en la cantidad de horas que se trabaja: "En España trabajaba 40 horas semanales, aquí trabajo 37 horas semanales". Aunque admite que ella intenta trabajar más para "rascar" horas extra, pues, como decíamos, su máximo objetivo es "ahorrar todo lo posible".

Asimismo, señala que en Noruega se da "más prioridad" a la vida que al trabajo: "Siempre intentan que no trabajes más de lo que deberías".

¿Y el suelo mensual? "En España cobraba 1200 euros al mes más propinas y aquí depende del mes, pero normalmente cobro entre 2500 y 3500, depende de si hago más horas extra, si es temporada alta o si tenemos más propinas".

De hecho, indica que uno de sus compañeros de trabajo ha llegado a ganar 4000 o 5000 euros en un sólo mes, aunque él cobra más que ella porque tiene más experiencia.

La hora de cierre es otro de los contrastes entre España y Noruega, ya que en esta última la cocina se cierra a las 21:30 y el restaurante a las 22:00 o 23:00, en función de si los clientes se quedan más tiempo o no.

Por su parte, en España las cocinas se cierran normalmente a las 23:30, aunque el restaurante se queda abierto en muchos casos hasta las 2 de la madrugada.

En definitiva, como puede apreciarse, las principales diferencias entre trabajar de camarero en España o Noruega son más que significativas, por lo que es crucial informarse bien para meditar si las condiciones laborales del país nórdico en hostelería encajan en los planes de vida de cada persona.