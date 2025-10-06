Anna Terés, con 3,8M de seguidores en Instagram, publica nuevo libro de recetas: "Te resuelven el día a día"

La creadora de contenido gastronómico Anna Terés, en un momento de su entrevista con EFE, con motivo de su segundo libro ‘La cocina de Anna recetas fáciles’. EFE/Raquel Manzanares

La catalana Anna Terés, creadora de 'Anna recetas fáciles', se ha convertido en un fenómeno imparable en el universo gastronómico digital.

Con más de 18 millones de seguidores repartidos entre YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, esta cocinera autodidacta nacida en Castelló de Farfanya (Lleida) y afincada en Logroño desde 2003, acaba de publicar su segundo libro.

‘La cocina de Anna recetas fáciles' (Espasa), es una obra pensada, como ella misma asegura, para todos aquellos que buscan comer bien sin complicaciones. «Son recetas que te pueden resolver el día a día», ha explicado a EFE en una entrevista.

La historia de Terés comenzó hace más de una década, cuando abrió un blog para compartir la receta de un bizcocho. Aquel gesto sencillo se convirtió en un fenómeno viral que hoy acumula más de 31 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, donde suma ya 5,25 millones de suscriptores.

Desde entonces, su universo gastronómico se ha expandido hasta convertirse en una de las creadoras de contenido más influyentes de habla hispana: 8 millones de seguidores en Facebook, 3,8 millones en Instagram y 1,3 millones en TikTok.

Un recetario para la vida real

El nuevo libro de Terés reúne 376 recetas, seleccionadas entre los cientos que ha publicado en los últimos once años. La propuesta es clara: platos fáciles, rápidos y basados en ingredientes accesibles, pensados para cocinar en casa sin necesidad de técnicas complicadas.

Organizado en secciones —desde picoteos y sopas hasta carnes, pescados, panes, pizzas y postres—, el recetario busca ser una herramienta de consulta cotidiana. “Son recetas que te pueden resolver el día a día”, explica la autora.

También dedica un apartado a los “básicos”: preparaciones esenciales como la salsa de tomate, la bechamel, el fumet o la cebolla caramelizada, esos pequeños pilares que sostienen la cocina casera. Aunque su cocina está profundamente enraizada en lo popular y lo tradicional, Terés no ha dudado en abrirse a otras influencias.

En sus páginas conviven platos de su infancia, como las habas a la catalana, con sabores internacionales, entre ellos el ramen japonés o la causa limeña, inspirada en un viaje a Perú. “Son recetas que cualquiera puede hacer con ingredientes fáciles de encontrar”, asegura.

Para la autora, cocinar en casa no tiene por qué ser complicado si se cuenta con una buena despensa de fondo. Conservas de legumbres, pimientos asados, latas de pescado o salsa de tomate son imprescindibles, junto con verduras frescas de temporada. “Cada vez se cocina menos en casa, pero con estos básicos podemos ganar tiempo y comer mejor”, explica.

La creadora de contenido gastronómico Anna Terés, junto a su segundo libro, en el que ha escogido 376 platos con elaboraciones sencillas. EFE/ Raquel Manzanares

El prólogo del libro corre a cargo del chef Francis Paniego, poseedor de tres estrellas Michelin, quien defiende la importancia de la cocina casera y su papel insustituible en la vida diaria.

Recetas con alma, no con prisas

En un panorama digital dominado por vídeos acelerados y sonidos estridentes, el éxito de Anna Terés radica en su estilo pausado y cercano. Sus recetas se muestran paso a paso, tal y como se harían en casa, sin artificios ni atajos. “No busco la espectacularidad, busco que la gente cocine de verdad”, afirma.

Entre sus platos favoritos del libro destaca la paletilla de cordero con patatas panadera, un asado sencillo y reconfortante que, como ella dice, solo exige paciencia y vigilar el horno.

Con su nueva obra, Anna Terés refuerza la idea de que cocinar en casa no es solo una cuestión de ahorro, sino también de bienestar. Su éxito, construido desde la autenticidad y la constancia, demuestra que la gastronomía digital puede ser, más que un escaparate, una herramienta útil para millones de personas.