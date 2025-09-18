Los dueños de un bar de 'Pesadilla en la Cocina', sin rodeos: "Todo estaba guionizado y Chicote hacía un papel"

Pesadilla de la Cocina es un programa de televisión español de telerrealidad culinaria, presentado por el chef Alberto Chicote, que adapta el formato de Kitchen Nightmares, de Gordon Ramsay.

En este formato, del que se han emitido un total de 8 temporadas, el cocinero madrileño visita restaurantes en crisis para ayudar a sus dueños a solucionar sus problemas relacionados con la gestión, la higiene, los menús y otros aspectos para así tratar de reflotar sus negocios.

Todos los episodios siguen un formato similar, en el que Chicote comienza visitando un restaurante con una grave crisis y diferentes tipos de problemas. Tras analizar tanto la cocina como el servicio, identifica los principales problemas de cada negocio.

A partir de ese momento, el presentador del formato presenta cambios en la cocina, con la reforma del menú, o relacionadas con la gestión y el personal, entre otros. Tras un primer servicio, por lo general malo, y tras los cambios aplicados, finalmente, en la mayoría de los casos, Chicote abandona el establecimiento con los deberes hechos.

Sin embargo, el propio formato de este programa, que empezó a emitirse en La Sexta en 2012 y que hoy en día se puede disfrutar en distintas plataformas de streaming como Atresplayer, Amazon Prime Video o Netflix, entre otras, siempre ha generado cierto debate.

Visitando Restaurantes de PESADILLA EN LA COCINA by CHICOTE - LA BÁMBOLA

Lo más característico de este tipo de programa es que suelen tener lugar muchas tensiones y situaciones incómodas en el proceso de tratar de mejorar el restaurante o bar y al personal, así como al propio local y la comida que se dispensa a los clientes.

Los gritos, insultos, portazos, discusiones, pizzas contra la pared o platos rotos son algunas de las muchas escenas de esta índole que se han podido ver en emisión. Pese a todo, y como sucede en muchos programas televisivos, hay imágenes que pueden haber sido sacadas de contexto o que directamente se trate de algo "preparado".

¿Es real 'Pesadilla en la Cocina'?

Algunos de los participantes en Pesadilla en la Cocina se han pronunciado (a menudo con no demasiadas buenas palabras) acerca del programa, y ahora lo han hecho los dueños del restaurante malagueño La Bámbola, que apareció en la octava temporada del programa.

José y María Jesús han recibido la visita de Pablo Cabezali, de Cenando con Pablo, quien ha querido saber de primera mano su testimonio sobre la realidad de lo que pasa detrás de las cámaras del programa.

El creador de contenido prueba la comida de este restaurante que no funcionaba muy bien, lo que sumado a los roces en la pareja afectaba demasiado al negocio. Tras disfrutar de diferentes platos, charló un rato con ellos.

Los dueños de La Bámbola hablaron sin tapujos de su experiencia, confesando que casi todo está guionizado, además de recalcar que las cosas se exageran bastante para que así puede haber un poco de show de cara a la audiencia.

"Yo soy nerviosa y es algo que noto cuando tengo trabajo, pero no de ese modo. No rompo platos", comentaba María Jesús, que también señaló que buscaban las imágenes más polémicas con el fin de captar el interés del espectador y generar expectación.

De hecho, afirma que le obligaron a salir a fumar tras una de las secuencias más complicadas, de forma que así la pudiesen grabar, dando una impresión de cara al espectador que dista de la que asegura que es real.

Por su parte, José también mencionó este tipo de estrategias que seguía el programa, pero también reconoció que, gracias a su paso por el programa de televisión, comenzaron a tener bastantes más clientes. No obstante, hizo un inciso, y es que no tuvo nada que ver con el cambio de carta impulsado por Chicote y sí por la publicidad de salir en la pequeña pantalla.

Con respecto al rodaje de Pesadilla en la Cocina, cuentan a Pablo Cabezali que la grabación duró un total de 6 días y que estos fueron "muy duros", hasta el punto de que María Jesús lo pasó especialmente mal.

Sobre Alberto Chicote, aseguraron que se trata de una persona normal, pero que cumple con un papel y un guión: "Ni es como sale en la tele ni es simpático. Es una persona normal que actúa, que hace un papel. No es Chicote", explican.

Para finalizar, el creador de Cenando con Pablo les preguntó si estarían dispuestos a repetir la experiencia de Pesadilla en la Cocina, de la cual aseguraron que no era posible echarse atrás una vez acordado, ya que les habría supuesto tener que pagar lo equivalente a los gastos de grabación.

Sobre ello, José fue claro al indicar que él se arrepintió, "pero teníamos firmado un contrato y no podíamos echarnos para atrás porque nos costaba un dineral.

A pesar de sus palabras hace dos años, cuando fueron visitados por Pablo Cabezali, y el impulso inicial que tuvieron gracias a la publicidad de su paso por el programa Pesadilla en la Cocina, finalmente La Bámbola echó el cierre menos de medio año después de la visita de Chicote.

De esta forma, el restaurante malagueño se suma a las decenas de establecimientos que, pese a recibir la ayuda del chef madrileño en el programa de televisión, finalmente cerraron sus puertas. De hecho, actualmente apenas una decena de ellos siguen abiertos.