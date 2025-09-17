La cafetería de Valencia que se ha vuelto viral por cómo pides el café: si dices esta palabrota, te rebajan el precio

Las cafeterías de especialidad se han convertido en el negocio hostelero más reproducido en los últimos años. Pero aunque las redes sociales hagan su trabajo, no todas acaban convirtiéndose en un fenómeno viral.

Pero si hay una que no ha pasado desapercibido ha sido un local de Valencia que ha encontrado la receta perfecta para destacar: un nombre provocador, una pizca de irreverencia y un toque de ingenio.

Se trata de Puto Café, el establecimiento, ubicado en el número 2 de Senda de l'Aire, que se ha vuelto viral por su insólita forma de pedir un café. Parece ser que ahora ser grosero, tiene premio.

En esta cafetería, pedir un espresso “normal” tiene un coste elevado: 4,87 euros. Pero la cosa cambia si el cliente se atreve a romper la formalidad. Quien se planta en la barra y pide “un puto espresso” paga solo 1,80 euros.

La estrategia ha convertido a Puto Café en un fenómeno que se comenta en las redes sociales. En TikTok e Instagram se multiplican los vídeos de clientes que prueban suerte con el reto, entre risas nerviosas y camareros que responden con naturalidad a la consigna.

El poder de un nombre

La idea parte de un concepto que mezcla marketing y experiencia de consumo. Como explica la especialista en comunicación Itziar Oltra, "la diferencia entre una cafetería normal y una que se convierte en viral está en los detalles, en esos giros que rompen las reglas del juego”.

En este caso, el propio nombre del local funciona como llave para entrar en la dinámica: lo que podría parecer malsonante se transforma en una especie de guiño cómplice entre baristas y clientes.

No es la primera vez que un negocio utiliza la provocación como carta de presentación. Otros locales han apostado por gofres con formas atrevidas o por camareros que insultan a sus clientes como parte del espectáculo.

La diferencia es que aquí el lenguaje se convierte en moneda de cambio: quien se atreve a nombrar lo innombrable, ahorra.

Una experiencia compartida

Lo que en principio podía parecer una simple campaña publicitaria se ha transformado en un fenómeno cultural. En Puto Café, el acto de pedir un café se convierte en un ritual compartido, en el que los clientes no solo buscan la bebida, sino también la anécdota para contar y grabar. El café deja de ser un producto para convertirse en experiencia.

Además, esta estrategia revela un rasgo muy contemporáneo del consumo: el valor de lo instagrameable. Hoy en día, una cafetería ya no compite solo por el aroma de sus granos, sino por la capacidad de generar conversación digital.

Aunque algunos podrían considerar esta fórmula como un simple truco pasajero, lo cierto es que Puto Café ha puesto sobre la mesa un debate interesante: ¿qué pesa más en la hostelería actual, la calidad del producto o la creatividad de la experiencia? Lo ideal, quizá, sea el equilibrio entre ambos.

Por ahora, Valencia suma un nuevo punto en el mapa gastronómico de la originalidad. Y quien lo visita tiene claro que aquí un café no se pide de cualquier manera. O, mejor dicho, no se paga igual según cómo lo digas.