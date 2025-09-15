María, deportista, lo confirma: "Este es el mejor aperitivo de supermercado para comer entre horas y perder grasa"

Aún no es la hora de la cena, pero ojeas el frigorífico a ver qué hay. Acabas cogiendo un poco de queso y unas galletas de la alacena. No tienes hambre, pero estás inquieto y buscas distraerte llenando el estómago.

Picar entre horas es uno de los hábitos que se relacionan con los problemas de sobrepeso, tal y como demuestra una encuesta llevada a cabo por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).

Según revela esta información, una de cada cuatro personas jóvenes (entre 16 y 30 años) con un peso normal pica entre horas, mientras que en personas con obesidad se da en una de cada dos.

Un aspecto crucial es que durante el picoteo tendemos a elegir alimentos menos saludables. Los snacks más comunes incluyen productos ultraprocesados, dulces, bollería, patatas fritas y refrescos azucarados.

Estos alimentos no solo aportan calorías vacías, sino que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares e hipertensión.

Alternativas saludables

Si bien el picoteo indiscriminado es perjudicial, los expertos reconocen que tentempiés planificados y saludables pueden tener su lugar en una alimentación equilibrada.

La clave está en que sean parte de un plan alimentario estructurado, que se elijan opciones nutritivas como frutas, yogures naturales o frutos secos, que se realicen en horarios regulares y pautados, que no tengan lugar después de las 20:00.

@mariaamdr.fit y luego me lo cobran a 4 pavos en el sushi 😔 ♬ sonido original - María

Otra buena alternativa saludable para comer entre horas es el snack que recomienda María, una joven deportista conocida en TikTok como @mariaamdr.fit, con más de 390.000 seguidores en este momento.

Tal y como cuenta en publicaciones, llegó a perder 12 kilos cambiando su alimentación y haciendo ejercicio. Ahora comparte con su público los trucos que le funcionaron en su transformación.

Uno de sus secretos ha sido escoger alimentos que le ayudan a perder grasa, como es el caso de los edamames congelados de Mercadona. "Es mi snack favorito durante la pérdida de grasa", asegura.

Este aperitivo típico de la cocina japonesa se ha vuelto muy famoso en los últimos años. "Esto te lo ponen en los restaurantes japoneses y te cuesta cuatro o cinco euros", señala la influencer.

Sin embargo, la bolsa de 500 gramos de este supermercado tiene un precio que ronda el 1,73 euros y sólo cuenta con 145 calorías.

Por si esto fuera poco, es muy sencillo de preparar, como apunta María: "Lo que más me gusta es que es rápido de hacer, lo metes al microondas 30 segundos con un poquito de agua, lo escurres... ¡y listo!".

Tras sacarlo del microondas, se le añade un poco de sal en escamas y ya está. No necesita nada más. "Con la sal... esto está como las pipas", advierte.

Recetas con edamame

Si quieres improvisar otras combinaciones, también puedes probar a saltear el edamame en la sartén con una pizca de pimienta negra, pimentón, un chorrito de salsa de soja y, si te gusta, un poco de ajo en polvo. Al terminar, sírvelo con unas semillas de sésamo por encima.

Otra posibilidad es hacer hummus de edamame. Una vez hervido, lo trituras, le añades un diente de ajo, zumo de medio limón, cuatro cucharadas de aceite de oliva y, si quieres, yogur natural para darle una textura más cremosa.

Edamame con sal y limón. iStock

Por último, otra variación rápida consiste en echar al edamame cocido ralladura de limón y guindilla o cayena si te gusta el picante.

Para una versión más crujiente y sabrosa, saltea el edamame cocido con ajo picado, pan rallado, cúrcuma o queso parmesano.