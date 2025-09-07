El chef Dani García y su etapa más oscura tras la quiebra de su negocio: "A Glovo le debía más de 5 millones de euros"

El conocido chef marbellí Dani García ha desarrollado diferentes proyectos a lo largo de los últimos años, siendo La Gran Familia Mediterránea una de sus apuestas más ambiciosas, con la que trató de entrar con fuerza en el mundo del delivery.

Para hacerlo, el cocinero andaluz firmó acuerdos con hosteleros, streamers y youtubers, con los que trató de hacerse hueco en un mercado que, durante la pandemia sanitaria del coronavirus, estuvo en auge como solución para el sector hostelero.

Sin embargo, al igual que les sucedió a otros muchos emprendedores, con el paso del tiempo no consiguió mantenerse, y en septiembre de 2023, Rima Gastronómica, el nombre de la empresa que operaba La Gran Familia Mediterránea, se declaró en concurso de acreedores.

Lejos de rendirse, Dani García tenía claro que quería hacerse con un hueco en el mundo del delivery y lo ha vuelto a hacer en conjunto con la startup francesa, Clone, anteriormente conocida como Not So Dark. Esta sociedad recibió una financiación de 80 millones de euros por el fondo de inversión belga Kharis Capital en 2022.

Kharis Capital, inversor mayoritario de Clone, también entró a partir de manera directa en los negocios del chef español a comienzos del pasado año 2024 tras hacerse con una parte importante del Grupo Dani García, previo desembolso de 44 millones de euros.

Esta fue la primera entrada en España de este grupo de capital riesgo, que de esta manera ahora es parte del universo del chef, asociado ahora con cuatro conceptos de delivery que están disponibles en Glovo, una de las plataformas de referencia.

Los cuatro restaurantes de Dani García en Glovo

Dani García cuenta con cuatro conceptos diferenciados en Glovo, que son restaurantes "clonados" con los que trata de responder a las necesidades de los diferentes tipos de consumidores, y que todos ellos llevan el apellido "By Dani García".

Este es el caso de Chikideli, especializado en la preparación de pollo frito; Pitaurox, que ofrece smash burgers en pan de pita; Mr. Krestas, especializado en hamburguesas; y Fat Cheddies, que tiene como principal plato estrella los mac & cheese.

Todo este proyecto fue puesto en funcionamiento, a pesar de que la administradora concursal de la empresa solicitó una inhabilitación de administración empresarial para Dani García y su socia Laura Gutiérrez por un período de cinco años, por estar al frente de Rima Gastronómica.

Grandes pérdidas en el anterior proyecto

Dani García mantiene una gran batalla empresarial y judicial que tiene que ver con el concurso de acreedores que recae sobre Rima Gastronómica, sociedad al frente de La Gran Familia Mediterránea, que dio comienzo en febrero de 2024. Esta sufrió unas pérdidas totales de más de 15 millones de euros en el conjunto de su vida empresarial.

Rima Gastronómica se enfrenta a acreedores por un total de 12,45 millones de euros, como recoge el informe de la administradora concursal, que manifestaba que el concurso de la compañía fue declarado necesario.

Las mayores cantidades adeudadas a acreedores se corresponden a Servicios Dix 2012, S.L. (con 5,8 millones de euros); Makro Autoservicio Mayorista, S.A. (con 1,1 millones de euros); Glovoapp23 Spain Plataform, S.L. (411.329,37 euros) y Webedia España, S.L.U. (245.602,11 euros).

Asimismo, en el informe aparecen las deudas contraídas por sociedades administradas por el propio Dani García y su socia Laura Gutiérrez, como Clímax Gastronómico S.L., a la que la administración concursal reconoce una deuda superior a los 2,9 millones de euros.

Lo mismo sucede con Alegoría Gastronómica, S.L.U., aunque en este caso con una cuantía notablemente inferior, pues la deuda reconocida por la administración concursal alcanza los 273.640,36 euros.

Estos dos conceptos son claves para poder entender el hilo de sociedades que conforman el conglomerado del Grupo Dani García, que a lo largo de los últimos años ha creado diferentes empresas.

En el año 2020, cuando comienza su andadura La Gran Familia Mediterránea, la matriz de Rima Gastronómica es Clímax Gastronómica, pero en septiembre de 2020, tiene lugar una ampliación de capital, con la cual entran cuatro nuevos socios en Rima Gastronómica.

Tras producirse la escisión parcial de Clímax Gastronómico, las participaciones que ésta poseía en Rima Gastronómica, pasan a ser parte en 2022 de Rima Holdco S.L., de la que Dani García y Laura Gutiérrez son administradores mancomunados.

Estos no fueron los últimos movimientos societarios relacionados con Clímax Gastronómico ni con el chef andaluz, que fue cesado como administrador mancomunado de hasta 12 sociedades entre los meses de junio y julio de 2024. También lo fue su socia en múltiples sociedades.

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de Málaga se oficializó que tanto el uno como la otra cesaron de sus cargos como consejeros de Clímax Gastronómico, agregándose como consejeros de esta empresa a diferentes figuras.

Entre ellas se colocaron Clément Benoit, cofundador de Not So Dark (ahora Clone), y Daniel Grossman, managing partner de Kharis Capital, entre otros.

De esta forma, Dani García no ha tenido una aventura empresarial sencilla, en la que se ha encontrado con varias dificultades que ha tenido que enfrentar, y todo ello con un amplio conglomerado de empresas.

Su estructura societaria incluye la mayoría de empresas con sede en España, aunque también varias de ellas en Estados Unidos y una en Emiratos Árabes Unidos, donde también ha llegado la alta cocina del cocinero andaluz.