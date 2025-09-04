El whisky de Fernando Alonso se vende a 80 euros, es escocés y tiene 16 años

En el universo del whisky escocés, donde tradición e innovación conviven en un delicado equilibrio, la llegada del Glenfiddich 16 Aston Martin Edition no ha dejado de despertar interés.

Esta edición limitada que lleva grabada el nombre de Fernando Alonso, más que un destilado, es un manifiesto de excelencia compartida entre dos mundos aparentemente distantes: la alta relojería líquida de Speyside y la precisión visceral de la Fórmula 1.

Con un precio de 79,95 euros, Glenfiddich lanza al mercado una pieza que trasciende lo meramente gastronómico para situarse en el terreno de lo coleccionable.

Se trata de un whisky de 16 años, elaborado bajo la atenta mirada del Maestro Destilador Brian Kinsman, quien, fiel a la tradición de la casa fundada en 1887, no permite que ninguna gota abandone la destilería sin pasar primero por su juicio olfativo.

La edición rinde homenaje a la alianza entre Glenfiddich y el equipo Aston Martin Formula One™, presentada durante el Gran Premio de Las Vegas en 2024.

Cada botella viene acompañada de un estuche que lleva el nombre de Fernando Alonso y Lance Stroll, convirtiéndose en una pieza única tanto para los aficionados al automovilismo como para los entusiastas del whisky.

La nueva edición especial Glenfiddich 16 Aston Martin.

El arte de mezclar barricas

El Glenfiddich 16 Aston Martin Edition ha sido madurado en una combinación precisa de barricas: roble americano previamente envinado, roble nuevo y barricas de bourbon de segundo llenado. El resultado es un perfil sensorial complejo y elegante.

En nariz se encuentran notas dulces y envolventes que recuerdan a tarta de queso con galleta, acompañadas de jarabe de arce, jengibre caramelizado y un sutil fondo de roble tostado. En boca, la textura es sedosa y golosa, con sabores de frutas frescas y crema Chantilly, evocando la suavidad con la que un piloto afronta una curva perfecta.

Un whisky pensado no solo para degustar, sino para experimentar: cada sorbo evoca la dualidad entre precisión técnica e intuición, la misma que guía a un piloto como Alonso en cada vuelta.

Tradición, innovación y velocidad

La colaboración entre Glenfiddich y Aston Martin no es casual. Ambas marcas comparten un lenguaje común: el de la búsqueda incansable de la perfección. En palabras de Brian Kinsman, este 16 años «combina artesanía y precisión en un whisky que invita a la exploración y al descubrimiento».

Por su parte, Claudia Falcone, directora global de marca de Glenfiddich, lo describe como un puente entre mundos que, aunque distintos, comparten la misma filosofía: la excelencia como meta y el legado como motor.

Con un precio competitivo frente a otras ediciones limitadas, 80 euros, esta botella se posiciona como una tentación tanto para el amante del whisky como para el coleccionista de objetos vinculados al automovilismo.