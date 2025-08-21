En Alicante adoran este famoso chiringuito de Santa Pola y sus arroces a 15€: "Casi imposible reservar, pero comimos de lujo"

Con vistas al mar, ambiente desenfadado, comida a precios razonables... ¡Larga vida a los chiringuitos! Los hay a puñados por nuestras costas, pero no todos brillan igual.

Uno de los mejores de Alicante está en Santa Pola (a media hora en coche), en la Playa de Levante, y se llama Los Curros.

El conocido influencer gastronómico Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, ha compartido en sus redes una publicación comentando su experiencia en este establecimiento alicantino.

Ortega acude a este local por la noche y comienza su vídeo criticando a aquellos que dicen que tomar arroz para cenar "es de guiris". "Yo reivindico la paella por la noche", afirma orgulloso.

Seguidamente, comenta lo complicado que es conseguir mesa en Los Curros: "Dice el tío que es más fácil que te toque la lotería que reservar en este chiringuito".

Y es que él ha estado tres días llamando por teléfono para ir a conocer el sitio y aun así ha tenido que hacer cola, y no tenía claro que fuesen a atenderle.

Pese a ello, la espera merece la pena. El creador de contenido empieza probando unos mejillones de Alicante a 9 euros que califica como "buenísimos".

Luego sigue con unas gambitas pequeñas fritas a 14 euros y boquerones fritos, también a 14. "Cómo se notan las cosas cuando son fresquitas", comenta.

Después prueba la sepia a la plancha (12,50 euros), que le parece "increíble". Y para acabar la parte salada, el mítico arroz del senyoret (15 euros): "Yo me fío poco de los chiringuitos estos de primera línea de playa, pero aquí el arroz está muy rico".

Para terminar no podían faltar los postres, todos caseros y a 6 euros. Primero toma una milhojas de crema, que le encanta, y luego un tiramisú, que también le gusta mucho. "Estamos comiendo de diez. No ha habido plato que no me haya gustado", asegura.

Las milhojas de crema de Los Curros. Tripadvisor

Finalmente, Alfonso Ortega cierra su vídeo enseñando la cuenta: un total de 99,05 euros entre tres personas. "Yo creo que este es el chiringo más famoso de Santa Pola. ¡Barato y rico!", sentencia.

Más chiringuitos en Alicante

La zona de la provincia de Alicante cuenta con muchos otros chiringuitos que merece la pena visitar además de Los Curros.

Es el caso de La Bandideta, en Cala Granadella, una de las más bonitas de Jávea (aunque algo masificada a veces por culpa de tanta promoción). Allí se recomienda probar los buñuelos de carne mechada y su arroz de muslo de pato, boletus y foie.

Otro ejemplo de chiringuito que no decepciona es Casa Julio, en Playa de San Juan, abierto en 1940 y premiado con un Solete de la Guía Repsol. Sirven arroz a banda por 15 euros cada comensal y boquerones fritos a 18 euros.