Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo, desvela la 'dieta' de su hija Laia: "Hay que tener cuidado con qué alimentos se le da"

La alimentación de los más pequeños de la casa suele ser un asunto que trae de cabeza a muchos adultos, especialmente cuando se trata de padres y madres primerizos.

Es fundamental que los recién nacidos y los bebés gocen de una buena nutrición, ya que es muy importante para su crecimiento, desarrollo y salud general.

No a todos los niños y niñas les gustan los mismos platos (de hecho, lo más normal es que muchos se nieguen a comer frutas y verduras), pero hay que insistir para conseguir que sigan una dieta lo más saludable posible.

El chef Dabiz Muñoz coincide totalmente en este punto. Tal y como contó en abril de 2024 en una entrevista a El Hormiguero, cuando su hija Laia cumplió los seis meses, él y su esposa, Cristina Pedroche, comenzaron a proporcionarle una alimentación complementaria a la leche materna.

“Hay que tener mucho cuidado y conocimiento de qué tipo de alimento se le da, en qué forma y con qué textura", apuntaba Muñoz. Y es que a esas edades sólo deben ingerir cosas blanditas para evitar que se atraganten.

¿Qué come la hija del mejor chef del mundo?

Algunas de las recetas que Dabiz ha preparado a Laia son hamburguesas de filetes rusos de gambas rojas y cocochas confitadas o carrilleras a baja temperatura. "Ves cómo come y es flipante", aseguraba, emocionado, el cocinero.

Muñoz también le ha dado a probar un besugo a la brasa de sarmientos aromatizado con una vinagreta de pimienta de Sichuan, lima, hierba limón y vinagre de Jerez envejecido. "Le ha gustado tantísimo que se ha comido casi medio besugo ella sola", señalaba.

Además, el elegido tres veces mejor chef del mundo, tiene muy claro cuáles son las 'líneas rojas' en la alimentación de su pequeña: "No le voy a dar nunca bollería industrial, alimento ultraprocesado y con aditivos", afirmó en El Hormiguero.

Asimismo, en el documental 'UniverXO Dabiz', el madrileño incide en que las cocochas son una de las mejores opciones para un bebé que está empezando a tomar comida sólida: "Primero porque cuanto más acostumbres desde pequeño a un niño a según que texturas, más normales se le van a hacer en el futuro".

"Y segundo porque la cococha es del mundo de los peces, la textura más fácil y más difícil de que te atragantes con ella", no obstante, "bien cocinada se deshace en la boca, es superresbaladiza y para mí siempre ha sido un alimento fetiche", añade.

La receta de filetes rusos apta para bebés de Dabiz Muñoz

Otro de los platos que Dabiz cocina a su hija son los filetes rusos de pollo, una receta que compartió en redes sociales con sus seguidores. Se trata de una alternativa más saludable que la carne de cerdo o ternera y os la explicamos paso por paso en este artículo.

Uno de los ingredientes clave de este plato es la miga de pan sin sal ni azúcar humedecida en leche de avena, la cual proporciona a los filetes una textura suave que se deshace fácilmente en la boca.

Laia Muñoz Pedroche, que cumplió dos años el pasado 14 de julio, ha conocido recientemente a su nuevo hermanito, Isai Pedroche Muñoz, que nació el pasado 17 de julio, como anunció la orgullosa mamá a través de Instagram. Seguro que el nuevo miembro de la familia también trae muchas nuevas recetas bajo el brazo.