Paga 195 € por comer en un famoso asador y todo acaba fatal: "Si llego a saber que me cobraban, no la habría pedido"

La cocina española está llena de propuestas de calidad que cada vez atraen a más comensales y también a influencers gastronómicos, dispuestos a probar las mejores especialidades de los restaurantes mejor valorados. Restaurantes vanguardistas, otros más tradicionales y algunos grandes referentes especializados, como uno de los asadores vascos mejor valorados de todo Madrid.

Este es el caso del asador Errazki, en Getafe. Uno de los locales mejor valorados al que se ha acercado recientemente el influencer gastronómico y creador de contenido Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber en redes sociales.

Sin embargo, la visita ha acabado con una sorpresa inesperada por parte del influencer al ver la cuenta final. Esta no tiene que ver con el precio total de casi 200 euros, sino con el cobro de un aperitivo que no había pedido: "Si llego a saber que me iban a cobrar la gamba como aperitivo, no la habría pedido", lamenta en el vídeo.

"Estoy por Getafe y he estado mirando por Google un asador vasco con muy buenas reseñas, nada barato y me voy a atrever a comer. Estamos en el mejor o uno de los mejores restaurantes de todo Getafe", comienza Alfonso Ortega. Durante el vídeo, el influencer se dedica a degustar y opinar sobre los diferentes platos que ha pedido de la carta.

Sin embargo, no todo fue de su agrado. "La cecina es muy buena, pero se la han cargado con el aceite de una manera espectacular. No le eches tanto aceite porque te la cargas. Está chorreando", critica Ortega, aunque puntualiza que se trata de una "crítica constructiva".

En Getafe, Asador Errazki, he de decir varias cosas, se come muy bien, lleva abierto 21 años y por algo será. En precio a mi parecer en muchas raciones se va un poco, pero es el ticket que quiere poner el restaurante y sabía donde iba. El tema del servicio, aperitivo etc... es mi lucha de siempre, y la verdad es que me cansa mucho, la reseña hubiese quedado mucho más limpia y mejor si no hubiera pasado esto, son cuentas muy caras, 195€ para mi es un gasto grande y no me gustan estas cosas, sabiendo que cobrar "el servicio" no es legal, y si llego a saber que me va a cobrar la gamba no lo hubiera pedido, de 190 a 195€ lo único que veo es irme contento o con un pequeño mal sabor de boca, por sentirme engañado. Por lo demás enhorabuena, la calidad es buena, el trato muy bueno, y poco más que decir.

La tarta de queso tampoco logró convencerlo: "Muy poco fan de los frutos rojos y de cositas por encima, cero cremosidad, parece un bizcocho. Nada, para mí no vale".

Pero la tensión llega con la cuenta: "Hubiese salido una cuenta de 190 euros pero no. Sale 195,90 euros. Pero ¿sabes que es lo que más me jode de estos 195,90 euros? Los cinco euros", asegura.

Cinco euros que correspondían al aperitivo que, según explica el propio dueño del restaurante, se sirve por defecto salvo que el cliente lo rechace: "Yo siempre lo pongo, salvo que el cliente diga que no quiere aperitivos", asegura el chef. Una respuesta a la que Cocituber responde tajante: "Cubierto, pan y aperitivo... ¡Mal! Ya de primeras con esto, ya me voy enfadado".

Durante el vídeo el influencer lamenta que no se le informara antes del coste: "Es muy guay esto, lo de tomar un aperitivo que es una gamba. ¿Por cinco euros tú crees que voy a querer yo la gamba esa? Lo de poner el cubierto está prohibidísimo. Yo no lo veo", zanja.

Pero más allá de la polémica, Alfonso Ortega también ha aprovechado su paso por el asador para destacar los puntos positivos de su carta. Entre los distintos platos que degustó el influencer, se incluía una cuidada selección de buenos productos como las anchoas de Bermeo con huevas y tartar de tomate, la cecina de buey con virutas de queso Idiazabal, la chistorra de Navarra o las tradicionales alubias de Tolosa.

En especial, elogió las cocochas al pil pil, que calificó como "el mejor plato de todos los que he comido", y lo mismo con el chuletón, del que aseguró que la carne se deshacía por completo. Una experiencia que, pese a los matices finales, también ha resaltado la calidad gastronómica de este restaurante madrileño.