Víctor, después de pedir el bocadillo más grande de España: "Me tenéis que llevar a urgencias si me lo como entero"

Villacañas, un municipio toledano de poco más de 9.000 habitantes, se ha convertido en el inesperado protagonista de un fenómeno viral en redes sociales gracias a un vídeo publicado por el tiktoker Víctor Prous.

El motivo no es otro que un bocadillo de proporciones colosales que se sirve por encargo en el New Bar El Polígono, situado en el Polígono Industrial Las Cabezas.

El vídeo, que ya ha alcanzado miles de visualizaciones, muestra a Víctor enfrentándose al que denomina "el serranito más grande de España".

Más de un metro de bocadillo

Con ese tono desenfadado, tan habitual en los vídeos de TikTok, el creador de contenido (@victorprous) explica el proceso de preparación de esta singular pieza gastronómica que alcanza los 130 centímetros de longitud y pesa entre cinco y seis kilos.

A medida que la cámara recorre los ingredientes -lomo de cerdo a la plancha, queso, jamón serrano, huevos fritos, pimientos de tres colores y una generosa capa de salmorejo-, Víctor enfatiza la magnitud de lo que tiene delante.

"Esto hay que llevarlo a la báscula municipal", dice al observar el bocadillo que, según cuenta, contiene 28 filetes de lomo y 10 huevos fritos.

Mientras el bocadillo se monta sobre una mesa adaptada a sus dimensiones, el personal de cocina apenas puede hacer otra cosa.

Víctor comenta que "cuando te piden un bocata de estos, tienes que parar la cocina". Y no parece exagerar.

Ideal para compartir

Dado el tamaño pantagruélico del bocadillo, "la mejor estrategia es venir con seis amigos", aconseja el tiktoker mientras observa cómo el bocadillo se divide en porciones generosas.

Él mismo reconoce la imposibilidad de afrontar en solitario semejante desafío alimenticio y lanza, entre risas, una advertencia que no conviene desoír. "Me tenéis que llevar a urgencias si me lo como entero", bromea.

Buena comida y un poco de espectáculo

El local donde se sirve esta pieza descomunal, el New Bar El Polígono, ha encontrado en este bocadillo por encargo una fórmula que convierte en espectáculo algo tan tradicional como un bocata de lomo.

Su reputación en internet así lo atestigua. En Google Maps cuenta con una puntuación de 4,9 sobre 5, reflejo de una clientela que valora tanto la calidad como el ambiente del establecimiento.

La oferta habitual del bar, con precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros por persona, se complementa con esta propuesta especial, que solo se sirve bajo reserva y por 48 euros.

En el vídeo, Víctor destaca que "es el bocata más vendido de España. O el más famoso".

Si bien no existen registros oficiales que confirmen esta afirmación, lo cierto es que su publicación ha contribuido a multiplicar la notoriedad de este serranito XXXL, que podría competir sin dificultad en cualquier concurso de bocadillos gigantes.

Más allá de la gastronomía

El fenómeno de los formatos gigantes en restaurantes es algo que trasciende el ámbito estrictamente culinario y que merece cierta reflexión.

En estos tiempos en los que las redes sociales determinan qué se convierte en tendencia, este tipo de contenidos no tardan en hacerse virales por lo llamativos que resultan a personas que, inicialmente, no tienen demasiado interés en la cocina o la gastronomía.

En esta ocasión, gracias a un vídeo de TikTok, lo que hace apenas unos días era un secreto solo conocido por los vecinos de Villacañas o los transportistas que frecuentan el polígono industrial, hoy circula por las pantallas de miles de usuarios en toda España.

Más allá del componente viral, el bocadillo sirve como ejemplo de cómo hasta la cocina más tradicional -el serranito es un clásico del tapeo andaluz- se puede reinterpretar para adaptarse a nuevas formas de consumo cultural que nada tienen que ver, en principio, con la gastronomía.

Y, gracias a eso, desde Villacañas, este bocadillo descomunal se ha ganado ya un lugar en la mitología de la gastronomía popular española.