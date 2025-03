Así es el bocadillo de tortilla de Madrid por 2,80€ del que todo el mundo habla: "Podemos vender hasta 500 diarios"

Hace cinco años Ha Nguyen (Hanoi, Vietnam) no sabía cómo hacer una tortilla de patata. La tortilla a la que están acostumbrados en este país del sudeste asiático es la francesa. Una herencia de esa colonización, así como la china, japonesa, y americana, que han dejado impresas diversas influencias en su cultura culinaria.

Fue el amor lo que le hizo coger un avión y cambiar su país de residencia para, un tiempo más tarde, comenzar a trabajar en Tortilla 2.0. Este un modesto local, casi escondido en una galería de los bajos de Azca (Madrid), se ha convertido en un silencioso sitio de peregrinaje para aquellos que quieren disfrutar de uno de los mejores bocadillos de tortilla de la capital. Con un pequeño mostrador donde despachan, bocadillos y montados para llevar, disponen también de una pequeña barra para comerlos tranquilamente en el momento.

Nguyen comparte espacio con su compañera, que lleva más de 16 años en Madrid, "vine a trabajar aquí porque tenemos una amiga en común". El local estaba abierto antes de la pandemia y "mi jefe se dedicaba a la informática, pero luego cambió a un local de pizzas y después por la tortilla, porque es una comida española muy típica que la gente puede comer todos los días", cuenta Nguyen.

Nguyen Ha, una de las empleadas de Tortilla 2.0.

Son las nueve de la mañana y mientras conversamos, van llegando clientes. "Chi Oi" (una expresión vietnamita que se usa habitualmente para llamar la atención sobre una persona), dice Nguyen, para llamar a su compañera y que pueda atenderles. Dependiendo del día, "llegamos a vender hasta 500 y los viernes un poco más", muchos de ellos para gente de oficinas que acude en su descanso alrededor de las 11:00 am.

"El pan lo compramos, pero la tortilla la hacemos nosotras", asegura desde el mostrador tras el que está la diminuta cocina donde preparan los bocadillos, que en realidad son 'pulgas', por su tamaño. Y cumple la función, ligeramente tostado, sirve de abrigo a una tortilla de patata -sin cebolla- jugosa pero sin llegar a ser fluida y chorreante como la de Betanzos y demás versiones.

Una clienta comprando se bocadillo de tortilla.

Para conseguir esa textura, confiesa, "no es fácil, pero tampoco difícil", sabe que "para que sea buena tiene que estar jugosa. Antes solo hacía tortilla francesa, siempre cuajada, es aquí donde aprendí a hacer la de patata".

"En Vietnam cocinamos de una manera diferente, usamos muchos condimentos. Aquí la manera de cocinar es muy sencilla, a la plancha, guisos", explica la vietnamita, que disfruta con un buen entrecot o chuleta. "Al principio me gustaba el jamón pero ahora menos, he comido tanto que lo he acabado aborreciendo. Antes podía comer una palet en un mes" comparte.

Pero la de patata no es lo único que forma parte de su carta. "También tenemos tortilla de chorizo, atún, caballa, lacón, solomillo y bacon y otros muchos montados". Un menú que se completa con bebidas para acompañar, como café, infusiones, refrescos y cervezas.

La llegada a Tortilla 2.0.

Con un horario de atención de lunes a viernes, desde las 7:30 hasta las 15:00 horas, este local en el número 10 de la calle Orense para los que transitan por la zona de Nuevos Ministerios o el Bernabéu, es una opción perfecta tanto para desayunos como para almuerzos. Úsenla con responsabilidad.