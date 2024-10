Estas son las patatas bravas elegidas como las mejores de Valencia por su tradición e innovación

Valencia, la cuna de algunos de los platos más icónicos de la gastronomía española, ha celebrado recientemente el Bravas Fest de Mahou, donde un plato tan sencillo como las patatas bravas ha sido elevado a un nivel de excelencia. En este festival, que se desarrolló en los Jardines del Real, las patatas bravas de Gastrotrinquet fueron coronadas como las mejores de la ciudad, un título que no solo celebra la tradición, sino también la capacidad de innovar con una receta que nunca pasa de moda.

La fórmula ganadora de Gastrotrinquet destacó entre una decena de restaurantes especializados, gracias a la fusión entre lo clásico y lo moderno, según apuntó el exigente jurado compuesto por tres pesos pesados en el mundo de las tapas: Edu González, experto en bravas y organizador de festivales gastronómicos en Barcelona; Ana Valdés, reconocida foodie valenciana; y Ricardo, propietario del mítico Bar Ricardo, conocido por servir las patatas bravas más icónicas de la ciudad.

Lo que ha hecho destacar a estas bravas es su complejidad en apariencia simple. Según el jurado, la receta destaca por su equilibrada combinación de tres salsas: una salsa de tomate con un toque dulce y picante, alioli, y un aceite infusionado con pimentón.

Este equilibrio perfecto entre sabores y texturas convierte cada bocado en una explosión de sensaciones. Para Valdés, “el tomate es la estrella; su dulzor y picante están perfectamente balanceados, y la inclusión de los tres componentes clásicos pero en conjunto ha sido una sorpresa maravillosa”. El plato, en su esencia, respeta la tradición, pero aporta una sofisticación inesperada.

El reconocimiento no solo es motivo de orgullo para el chef ejecutivo Pablo Margós y su equipo, sino que también confirma la evolución gastronómica que el grupo Gastrotrinquet, impulsor de los restaurantes Pelayo, Vaqueta y Baldo, ha venido trabajando en los últimos siete años. Para ellos, el secreto no está únicamente en los ingredientes, sino en la pasión que ponen en cada plato. “Nuestras bravas no son solo una tapa, son el resultado de nuestra dedicación a la cocina”, afirma Margós.

Este premio, además, se suma a un reciente galardón en la categoría de Interiorismo otorgado por Hostelería Valencia a los locales del grupo. Sin duda, 2024 ha sido un año de éxitos para ellos, quienes seguirán ofreciendo este innovador plato en sus tres establecimientos.

La receta estará disponible en los locales del grupo a partir de esta semana, lo que promete hacer de las patatas bravas el centro de atención en cualquier visita. Si algo está claro es que las bravas de Gastrotrinquet no solo invitan a la conversación y al disfrute, sino que han redefinido lo que significa ser una tapa clásica, pero con un toque de innovación que las hace irresistibles.