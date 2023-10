The World's 50 Best Restaurants 2024 ya tiene fecha y se celebrará en Las Vegas

Las Vegas, próxima sede de la gala de The World's 50 Best Restaurants

En la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023, celebrada en Valencia, España, Central, de Lima, Perú, fue nombrado The World's Best Restaurant. Central se unirá ahora a la lista Best of the Best formada por los restaurantes que ya han sido número 1 del mundo, por lo que no podrá aparecer en la lista de 2024 ni en las posteriores.

[El restaurante peruano Central, el mejor del mundo según The World’s 50 Best Restaurants]

Si se cumple la regla no escrita de que el restaurante que ocupa el segundo puesto un año es el número 1 del siguiente, en 2024 el ganador será español y Disfrutar será proclamado como mejor restaurante del mundo.

[Tres restaurantes españoles entre los cinco mejores del mundo: el único país en conseguirlo]

50 Best anunció a principios de este mes que la gala de los premios de The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinada por S.Pellegrino and Acqua Panna, se celebrarán en Las Vegas, Estados Unidos, el miércoles 5 de junio de 2024.

Aprovechando la extravagancia, el glamur y la llamativa propuesta culinaria de Las Vegas, en 2024 será la primera vez que esta celebración de renombre mundial se lleve a cabo en la ciudad de neón, donde se realizarán, además, reuniones entre chefs, restauradores, medios de comunicación e íconos culinarios del panorama gastronómico mundial.

Un extenso programa de eventos, respaldado por The Las Vegas Convention and Visitor Authority (LVCVA), culminará con la tan esperada ceremonia de entrega de premios en Wynn Las Vegas, el 5 de junio, día en que se revelará la esperada lista de The World's Best Restaurants 2024. Los visitantes tendrán oportunidad de explorar y experimentar la famosa ciudad, uno de los destinos turísticos más solicitados de Estados Unidos por sus espectáculos musicales y teatrales, su legendaria vida nocturna, sus casinos y sus restaurantes de categoría mundial.

Los mejores organizadores de espectáculos

William Drew, director de contenido de The World's 50 Best Restaurants, afirma: «Estamos encantados de dirigirnos a EE. UU. al anunciar que Las Vegas será la sede de la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2024 el próximo mes de junio, en colaboración con nuestro socio anfitrión, LVCVA y el socio organizador, Wynn Las Vegas.

Con una amplia experiencia en la organización de algunos de los mejores espectáculos del mundo, no se nos ocurren mejores socios para dar vida a la ceremonia de entrega de premios del próximo año. Estamos deseando reunir a la comunidad global de restaurantes en la capital mundial del entretenimiento para celebrar lo mejor de la gastronomía».

50 Best y sus socios ejecutivos en Las Vegas

«Es un honor que The World's 50 Best Restaurants reconozca a Las Vegas como destino culinario mundial y nos haya seleccionado como socio anfitrión oficial de los premios de 2024», afirma Steve Hill, presidente y director ejecutivo de LVCVA. «Al igual que la ciudad en sí, el panorama culinario en Las Vegas está en constante evolución y estamos encantados de mostrar la amplitud y profundidad a chefs de renombre internacional, restauradores y líderes culinarios de todo el mundo».

Brian Gullbrants, director de operaciones de Wynn Resorts en América del Norte, añade: «Es un sincero privilegio ser el complejo anfitrión de los prestigiosos The World's 50 Best Restaurants 2024. Durante casi dos décadas, Wynn Las Vegas ha sido el epicentro de la comunidad gastronómica de esta ciudad con nuestra extraordinaria cartera de restaurantes. Hemos buscado avanzar en la conversación culinaria con progresividad y verdadera excelencia en la hospitalidad. Ahora, preparamos el escenario para celebrar a los mejores chefs, restauradores y entusiastas culinarios de todo el mundo».

Stefano Bolognese, director de la unidad de negocios internacionales de S. Pellegrino, afirma: «Nos sentimos honrados de poder colaborar con 50 Best para llevar The World's 50 Best Restaurants a Las Vegas, en un país muy querido para nosotros, marcando la continuación de la gira global de este prestigioso evento. S.Pellegrino and Acqua Panna son marcas icónicas de origen italiano, que exportan excelencia desde 1899. Nuestro éxito solo podía lograrse con el apoyo de los chefs, los restauradores y las comunidades culinarias de todo el mundo. Por tal motivo, el reconocimiento a su creatividad y excelencia es nuestra prioridad y estamos muy orgullosos de reunirnos de nuevo en la edición de 2024 para poner el foco de atención en la industria gastronómica mundial».

Otros eventos importantes que acompañarán a la gala

Entre los aspectos más destacados del programa de Las Vegas se incluyen una serie de eventos clave que se han convertido en la base de las celebraciones de 50 Best Restaurants:

el foro de liderazgo intelectual #50BestTalks , en el que se exploran algunos de los temas más importantes que afectan al mundo de la hostelería en la actualidad;

, en el que se exploran algunos de los temas más importantes que afectan al mundo de la hostelería en la actualidad; una serie de eventos gastronómicos colaborativos abiertos al público, 50 Best Signature Sessions , en los que los chefs de 50 Best cocinan junto a reconocidos talentos locales para disfrutar de oportunidades gastronómicas exclusivas;

, en los que los chefs de 50 Best cocinan junto a reconocidos talentos locales para disfrutar de oportunidades gastronómicas exclusivas; un Chefs’ Feast , en el que se muestra la mejor cocina y el entretenimiento más emocionante del cual es sinónimo Las Vegas;

, en el que se muestra la mejor cocina y el entretenimiento más emocionante del cual es sinónimo Las Vegas; y, finalmente, la ceremonia de entrega de premios, con su cuenta regresiva.

Los chefs más reconocidos del mundo también impartirán sus conocimientos a los estudiantes de gastronomía locales, a través de un evento educativo de 50 Best. El programa de actividades de junio irá precedido de varios anuncios de premios especiales, concebidos para honrar los logros de individuos y de establecimientos.

Una plataforma para dar voz a la restauración

50 Best continuará utilizando su plataforma global para destacar aún más restaurantes y bares notables en todo el mundo, a través de la plataforma 50 Best Discovery, sus listas 50 Best y premios especiales y su contenido regular. 50 Best aprovechará la oportunidad en 2024 en adelante para amplificar la diversidad de voces y los mensajes positivos, fomentar el debate progresista y la colaboración transfronteriza, además de alentar un mayor descubrimiento y exploración gastronómicos.

El papel de la organización 50 Best en la promoción de restaurantes y la exhibición del talento culinario sigue siendo más importante que nunca y continúa apoyando al sector de la hospitalidad al inspirar a los comensales a buscar experiencias gastronómicas emocionantes, independientemente de la distancia.

50 Best trabaja con la consultora de servicios profesionales Deloitte como su socio oficial de adjudicación independiente para ayudar a proteger la integridad y autenticidad del proceso de votación y la lista resultante de The World's 50 Best Restaurants 2024.

Sigue los temas que te interesan