Estos son los 23 vinos premiados que puedes comprar online desde 2,59 euros.

La cadena de supermercados Lidl estrena bodega online. Una decisión que ofrece a sus clientes la oportunidad de adquirir vinos de alta calidad desde la comodidad de sus hogares. Esta nueva iniciativa incluye 23 referencias de vinos procedentes de las principales denominaciones de origen de España, como Rioja, Ribera del Duero, Jumilla, Rueda y Vino de Pago.

[Tres nuevas maneras de comprar vino y presumir de bodega a golpe de clic]

Entre las opciones más destacadas se encuentra el "Marqués de Vinuesa" Crianza con DO Rioja, un vino galardonado con medalla de oro en la Berliner Wine Trophy 2023, por 3,99 euros la botella. También sobresale el "Gamellón Joven" con DO Jumilla, reconocido con 90 puntos por la prestigiosa Guía Peñín, a un precio de 2,49 euros la botella. En general, el costo medio de esta bodega en línea es de 2,59 euros la unidad. También se incluyen packs de 2, 3, 4 y 6 unidades, con el pack de 4 unidades comercializado a partir de 9,99 euros.

Además de los precios atractivos, la nueva bodega de Lidl busca simplificar la experiencia de compra al ofrecer la entrega a domicilio sin costos adicionales, facilitando así el transporte de las compras a los clientes. También ofrecen una amplia gama de productos para disfrutar al máximo del vino, como sets de accesorios, sacacorchos, enfriadores de acero y botelleros de madera apilables, entre otras novedades.

La botella de vino 'La bien pintá'.

La compañía ha colaborado con la experimentada sumiller Meritxell Falgueras, quien, con 20 años, se convirtió en la sumiller más joven de España, y a los 25 ganó el concurso Nariz de Oro joven promesa de Cataluña. Tras catar una amplia selección de vinos de Lidl, Falgueras ha destacado el vino blanco La Bien Pintá DO Rueda, describiéndolo como "sabroso gracias a sus finas lías, graso, largo, con acidez media-alta y persistente gracias a su fino amargor". También ha elogiado el tinto Neo DO Ribera del Duero, calificándolo como "un gran ejemplar de tipo crianza que demuestra la calidad de su viticultura con una perfecta fruta confitada". Del tinto Encanto DO Tierra de Castilla, ha señalado su frescura por la acidez y su fondo especiado, otorgándole 91 puntos Peñín.

[Este es uno de los vinos que mejor marida con todo según José Andrés y es español]

Falgueras considera que la selección de vinos de Lidl es perspicaz, moderna y está formada por vinos versátiles de alta calidad, merecedores de premios nacionales e internacionales. La bodega de Lidl busca acercar vinos de proveedores españoles a todos los públicos, destacando diversas líneas de vinos que van desde altas puntuaciones Peñín hasta galardonados con premios como el Berliner Wine Trophy. La Guía Peñín también destaca algunos vinos de Lidl por su relación calidad-precio, como el Gamellón Joven, Marqués de Vinuesa Crianza DOCa Rioja, Tabagonia DO Rias Baixas y Tramuz.

Sigue los temas que te interesan