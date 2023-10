Este es uno de los vinos que mejor maridan con todo según José Andrés y es español

Para los que no somos unos grandes expertos en vinos, tener referencias de vinos que funcionan bien con todo (o con casi todo) es una bendición. Siempre es bueno disponer de una lista con esos vinos que son un must have y con los que sabemos que siempre vamos a acertar. Y para confeccionarla, nada mejor que guiarse por los consejos de los que más saben sobre vinos y comidas.

En esta ocasión, el chef José Andrés, en una de las cartas de su boletín Longer Tables, ha hablado sobre el que, para él, es uno de los mejores vinos para maridar con comida y no es ni Rioja ni Albariño ni cava. Se trata del vino de Rueda, una región al noroeste de Madrid donde se elaboran vinos con distintos tipos de uvas, aunque la más utilizada es la Verdejo.

[Lo mejor que puedes hacer con unos tomates muy maduros según José Andrés es esto, y no es salsa ni gazpacho]

Cuenta el chef asturiano, gran divulgador de los productos gastronómicos españoles allá donde va, que Rueda es una región con condiciones climáticas difíciles, mucho calor en verano e inviernos muy fríos. El tener que soportar temperaturas extremas en uno y otro sentido ha hecho que las vides sean resistentes y estén profundamente arraigadas al suelo formado por una mezcla de arcilla, arena y limo.

¿Cómo son los vinos de Rueda?

Existen evidencias de que en el siglo XI ya se cultivaba la uva Verdejo, aunque no siempre fue tan popular como ahora y a punto estuvo de extinguirse en el pasado. Fue gracias a las bodegas Marqués de Riscal que apostaron por la zona y trabajaron en ella hasta convertirla en la región vinícola de fama mundial que es ahora.

Al chef José Andrés de esta uva le encanta «que tiene este aroma hermoso y embriagador (frutas tropicales, flores, manzana y lima), pero también tiene una acidez impresionante. Muchos vinos que tienen ese tipo de aroma son bajos en ácido, y los vinos que son altos en ácido no tienen ese aroma exótico. ¡Así que en muchos sentidos es lo mejor de dos mundos!».

Viñedo de la bodega Belondrade en Rueda.

Según Daniel Grajewski, Director Senior de Bebidas y Vinos de los restaurantes de José Andrés, la Verdejo es un as en la manga para cualquier sumiller y explica que «está fuera del Riesling, Chardonnay y Sauvignon Blanc habituales, y ofrece algo que ninguna de esas uvas más conocidas puede darle», refiriéndose a esa mezcla de aroma y acidez.

Algunos ejemplos para maridar con los vinos de Rueda

Un plato que parece que hubiera sido diseñado para ser servido con un vino blanco de Rueda es una buena ración de gambas al ajillo, pues la textura mantecosa de los camarones se equilibra con la acidez del vino y los aromas del brandy y la guindilla maridan fenomenal con los aromas de la Verdejo.

Para cualquier ensalada, el vino de Rueda también es un maridaje perfecto, pues tienen acidez suficiente para salir airosos junto a cualquier vinagreta.

Los vinos que recomienda José Andrés

El primero, por ser los responsables de la revitalización de la zona en la década de los 80, es el Marqués de Riscal que, de alguna manera, es como saborear la historia de esta denominación de origen.

[Belondrade y Lurton: 25 años de revolución en Rueda]

Y tampoco se pueden dejar de probar los vinos de Belondrade y Lurton. Didier Belondrade dio sus primeros pasos con la bodega en la década de 1990 y, desde entonces, se ha convertido en el mejor referente de Rueda.

Dice José Andrés que «su Belondrade y Lurton 'Les Parcelles', uno de los mejores ejemplos de Verdejo jamás hechos... y si estás comprando, ¡no puedes equivocarte con Belondrade Quinta Apolonia!

Sigue los temas que te interesan