¿Por qué a la Generación Z le encantan las bebidas en lata listas para tomar?

En los últimos años, las bebidas listas para tomar conocidas como RTD por sus siglas en inglés, 'Ready To Drink', han ido aumentando su popularidad hasta posicionarse como una nueva forma de consumo en la industria de las bebidas.

Estos productos listos para consumir, que incluyen cócteles premezclados, café helado, té y otras bebidas con o sin alcohol, han experimentado un aumento significativo en la demanda por parte de los consumidores de todas las edades y en especial, de la generación Z.

Además, el boom de nuevos lanzamientos de bebidas espirituosas enlatadas, pero con características adicionales como ser bajas en calorías o 0.0, han sido los grandes protagonistas del año de marcas con productos como Corona Zero o De Crodino.

El estilo de vida de la sociedad actual ha llevado a un cambio en las preferencias del consumidor, buscando productos que ofrezcan comodidad y rapidez. Las bebidas RTD cumplen con estos requisitos al presentarse en envases listos para disfrutar, eliminando la necesidad de preparación y ahorrando tiempo a los usuarios. Además, estos productos cuentan con sabores menos fuertes o intensos, más variedad y poca graduación de alcohol; lo que responde a los intereses de una vida sana y equilibrada por parte de 'los Zetas'.

¿Cómo ha cambiado el consumo de alcohol en los más jóvenes?

Para entender y evaluar por qué está incrementando este consumo y por qué las generaciones más jóvenes en la actualidad beben menos, debemos tener en cuenta algunos datos y la evolución en el tiempo de los hábitos de consumo de alcohol de la Generación Z:

En marzo de 2022, según un informe publicado por NPHiC, el 53 % de los millennials indicaron que habían consumido alcohol en el último mes, en comparación con el 65 % de los Gen Xers y el 72 % de los Boomers.

De acuerdo con la Universidad australiana de Nueva Gales del Sur, en enero de 2023, el 44 % de las personas de entre 18 y 24 años bebían menos que las generaciones mayores.

En 2022, Food&Drink Business citó un informe de Nielsen sobre un aumento del 54 % en el consumo nacional de bebidas alcohólicas a principios de 2020, con un incremento interanual del 262 % solo en las ventas online.

En marzo de 2023, la misma revista publica un informe en el que se concluye que, como efecto de la pandemia del coronavirus, el consumo de la Generación Z había aumentado un 35 % desde principios de 2020.

En la investigación realizada por la agencia de marketing digital Samy Alliance, se extraen las tendencias sobre el consumo de las bebidas RTD, destacando que el principal motivo se debió a que durante la pandemia de la Covid-19 el cierre de bares y locales de ocio llevó a los consumidores más jóvenes a buscar otras formas de beber y socializar, y tras la pandemia han mantenido este comportamiento, además de que su aproximación al 'momento de beber' es totalmente diferente, y ahora, se muestran como "sober curious" (sobrios, pero curiosos), una nueva dinámica en la que limitan su consumo de alcohol, explorando un estilo de vida que promueve la sobriedad y la moderación buscando un enfoque más consciente y equilibrado.

Casi la mitad de las personas de la Generación Z (49 %) cada vez se preocupan más por su salud física y tener una alimentación saludable; y una gran mayoría (76 %) prioriza tener el control de sus vidas. Consideran que el consumo excesivo de alcohol tiene un gran riesgo (70 %) y lo asocian a vulnerabilidad, ansiedad y abuso (41 %).

También, la Gen Z prioriza el trabajo y el rendimiento académico por encima de la socialización; por lo que alrededor del 20 % de los estudiantes universitarios optan por no consumir alcohol porque esto les hará aumentar su productividad y tener más éxito en los estudios.

La industria de las RTD en España

En un mercado rápido y en constante cambio, es crucial que las marcas comprendan cómo cambia el comportamiento de las personas y cómo influye en las tendencias establecidas y emergentes de la industria.

Las bebidas 'Ready To Drink' tanto alcohólicas como no alcohólicas, han experimentado un impresionante crecimiento, impulsado por la demanda de los consumidores modernos que buscan innovación y experiencias satisfactorias. Este tipo de bebidas han sabido adaptarse a los momentos de consumo no tradicionales. Se estima que las marcas de bebidas centradas en el segmento RTD, superarán significativamente al mercado total de alcohol para 2025, mostrando una tasa de crecimiento anual del 11,43 % interanual.

El mercado español muestra que las cervezas y vinos han sido las opciones dominantes durante mucho tiempo, pero los hard seltzers (bebidas de agua carbonatada mezclada con alcohol destilado y saborizantes naturales) han surgido como competidores más recientes, aunque todavía no hayan alcanzado su máximo potencial.

La demanda de hard seltzers ha aumentado considerablemente en el mercado español, y las ventas han experimentado un impresionante crecimiento del 400 % desde 2020, lo que indica el gran interés mostrado por los consumidores, según la consultora NielsenIQ.

La creciente popularidad de las bebidas RTD en la generación Z, ha sido clave para la entrada de nuevos competidores en el mercado, lo que ha generado una mayor innovación en el sector, con marcas buscando maneras de diferenciarse al incluir características alineadas con las demandas de los zetas: bajas calorías, contenido vegano, envases ecológicos, sabores naturales y un largo etcétera. Con esto las empresas están buscando diversificar sus líneas de productos, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo y captar a un público más amplio.

4 ventajas que han impulsado el aumento de compra de las bebidas RTD

Las principales ventajas que han impulsado el crecimiento de estas bebidas enlatadas, listas para beber en el momento, son:

Conveniencia y portabilidad: Los envases en los que se presentan estas bebidas son generalmente de un solo uso, fáciles de transportar y se adaptan perfectamente a la vida cotidiana de las personas en constante movimiento.

Variedad de sabores y opciones: El mercado de las bebidas RTD ofrece una amplia gama de sabores y combinaciones, desde los clásicos hasta las últimas tendencias gastronómicas, lo que satisface los diferentes gustos y preferencias de los consumidores.

Calidad y experiencia del producto: Las empresas del sector se han esforzado en desarrollar fórmulas que conserven el sabor y la frescura del producto a pesar de su presentación lista para el consumo, lo que garantiza una experiencia sensorial satisfactoria.

Segmentación del mercado: Estas bebidas han encontrado adeptos en diversos grupos demográficos, incluyendo a jóvenes, profesionales ocupados y adultos que buscan la practicidad de tener “un bar en casa” con un poco de todo.

Las bebidas listas para consumir han llegado para quedarse y seguirán siendo un pilar importante en el panorama de la industria de bebidas. Su capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores más jóvenes, sumado a su dinamismo y capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado, hacen que sean una tendencia que continuará en ascenso.

