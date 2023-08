El restaurante de Barranco Grande que regala burgers a los bomberos del incendio de Tenerife

El incendio forestal que se desató hace casi una semana en las zonas de Arafo y Candelaria, al noreste de la isla de Tenerife, afecta ya a 12 municipios, ha arrasado una superficie de más de 13.000 hectáreas y cuenta con un perímetro de 90 kilómetros, según ha comunicado recientemente el Servicio de Emergencias 112 Canarias. Desde el martes, cientos de bomberos y militares de la UME luchan sin descanso por extinguir el fuego. Un trabajo extenuante y arriesgado que algunos de sus compatriotas han querido agradecerles a través de un simpático gesto foodie.

[Las mejores smash burgers de Madrid después de probar 20 hamburgueserías]

Este domingo la hamburguesería gourmet Fusion Burger Tenerife, en Barranco Grande (Santa Cruz de Tenerife), compartía una publicación inesperada en su perfil de Instagram donde informaba a sus seguidores del gesto solidario que acababan de llevar a cabo: "Desde que empezó el incendio en nuestra isla teníamos claro que debíamos ayudar de alguna manera. No sabemos apagar fuegos, pero sí sabemos hacer buenas hamburguesas", comenzaba diciendo el texto.

"Desde que aceptaron nuestra ayuda con una llamada, preparamos 122 hamburguesas en sólo 50 minutos y fuimos con ellas hasta donde nos permitieron con toda seguridad", continuaba el mensaje. "Esta es nuestra forma de agradecerles lo que tanto hacen por nuestra isla", concluían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fusion Burger Tenerife (@fusion_burger_tenerife)

En el vídeo que acompaña al escrito puede verse a todo el equipo del restaurante cocinando las hamburguesas en la plancha, empaquetándolas ágilmente, trasladándolas en el coche y entregándolas personalmente a algunos de los bomberos, que las aceptan con una sonrisa.

Otros compañeros que también recibieron este delicioso agradecimiento no han tardado en mostrar su satisfacción a través de sus redes sociales. Es el caso de Óscar (@OscarBForestal), un bombero que ha escrito este tweet: "Maravillosa iniciativa de esta hamburguesería. Gestos así nos apasionan y nos dan fuerza a todos los que combatimos los incendios forestales. Una hamburguesa nunca viene mal".

[Así te puedes hacer en casa la mejor hamburguesa de España por menos de 4 euros]

Las respuestas por parte de los twitteros a la iniciativa de Fusion Burger Tenerife no tardaron en llegar: desde los que les han criticado por considerarlo una mera campaña publicitaria ("Se les agradecería hacer donaciones sin publicidad, esas son las verdaderas donaciones") hasta quienes les han felicitado por la misma razón ("Solidaridad y márketing son posibles, no hay mejor iniciativa ni publicidad más barata"), o aquellos que han aprovechado para señalar deficiencias en la gestión política ("Lo que no hacen los políticos, lo hace el pueblo").

Por su parte, el restaurante ha ido publicando en las últimas horas algunas conversaciones con bomberos que se han dirigido a ellos para expresar su gratitud. "Los bomberos forestales estamos eternamente agradecidos", les decían desde la cuenta @bomberos_forestales de Instagram, con más de 49 mil seguidores. "Gracias por luchar contra ese fuego", les contestaban desde el establecimiento, a lo que ellos respondían con firmeza "Lo pararemos".

Sigue los temas que te interesan