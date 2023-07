Footlong: 30 centímetros de sabor en un bocadillo para disftrutar a lo grande

Subway®, marca mundialmente reconocida por sus deliciosos Subs®, lanza su nueva campaña para presentar al gran protagonista del verano 2023: su icónico Footlong.

El Footlong encarna estas características: sus 30 centímetros de sabor son lo suficientemente largos como para saciar el apetito. Con una gran variedad de ingredientes para elegir, el Footlong atrae a todo el mundo: diseñado por y para ti.

Apostando por el poder de atracción que puede tener el tamaño de su icónico Sub®, Subway® asume el reto y demuestra que en él cabe hasta una de las historias más largas y conocidas del mundo: El Quijote. El resultado se ha presentado en el andén de la Línea 3 del metro de Callao (Madrid) y estará visible durante el mes de julio.

Subway Don Quijote Callao

Además, los más atrevidos podrán ganar un menú Footlong y experimentar lo que es ser realmente grande. Lo único que tienen que hacer es encontrar en la novela escrita en el andén un sinónimo de la palabra "grande" , sacarle una foto, seguir a @Subwayespana en Instagram y etiquetarlos mientras comparten la foto en sus Instagram Stories con el hashtag #ThinkBigThinkFootlong.

Pero esta creativa campaña no acaba aquí. El movimiento Think Big Think Footlong llegará también en formato mupi a algunos de los principales espacios comerciales de toda España, con una serie de mensajes rompedores que no dejarán a nadie insatisfecho.