13 libros de gastronomía para regalar(te) en Reyes

Los libros son una de las mejores cosas materiales que se pueden regalar, cuando regalas un libro, regalas conocimiento, regalas viajes a lugares lejanos, regalas otras vidas...

Y aprovechando que los Reyes Magos ya deben estar subidos en sus camellos recogiendo los regalos que dejarán el próximo día 6 de enero, hemos preparado una lista de libros que nos han gustado mucho para que os ayuden a elegir regalo para los más cocinillas de vuestro círculo íntimo.

Recetas, maridajes, combinaciones de sabores, técnicas, historia e incluso algún ensayo forman esta lista un tanto variopinta que, a buen seguro, te ayudará a encontrar lo que buscas. No se trata de una clasificación, en esta lista el orden es meramente aleatorio.

El arte y la ciencia del foodpairing

Foodpairing significa literalmente «emparejar comida» y consiste en identificar combinaciones de alimentos que funcionan bien y que están avaladas por la ciencia. El estudio de las moléculas aromáticas y de cómo percibe el sabor nuestro cerebro permite explicar, desde un punto de vista científico, por qué nos encanta el vino con queso o las fresas con chocolate.

Este libro, en el que han colaborado chefs de la talla de Andoni Luis Aduriz, Heston Blumenthal, Joan Roca, Gastón Acurio o Virgilio Martínez por citar a algunos, nos habla no solo de combinaciones que ya conocemos explicando por qué funcionan tan bien, sino que nos muestra la mayor recopilación de combinaciones que ni se nos hubieran pasado por la cabeza. Un libro imprescindible para todos los que nos encanta meternos a experimentar en la cocina.

Sal, grasa, ácido, calor

No voy a decir que este sea el mejor libro de cocina que se ha escrito en este siglo, porque puede haber libros mejores sin que yo sea consciente de su existencia. Pero lo que sí me atrevo a decir es que este libro de Samin Nosrat debería ser un libro de lectura obligatoria para todo aquel que se esté iniciando en la cocina y tenga intención de aprender a cocinar.

Posteriormente a la publicación del libro y motivada por su éxito, Netflix estrenó una serie de cuatro documentales con el mismo nombre del libro en el que la propia Samin viaja por distintos países hablando de algunas de las cosas que aparecen en el libro.

Aunque el libro incluye recetas a modo de ejemplos, lo más interesante de este libro es todo lo que se aprende sobre la importancia de aprender a controlar los cuatro elementos que dan título a la obra para que todo lo que cocines quede delicioso.

Papilas y moléculas

¿Sabías que la carne de cordero contiene timol, el compuesto responsable del aroma característico del tomillo? ¿O que la carne de cerdo contiene lactonas, que son moléculas con aromas a melocotón y coco? Francois Chartier es uno de los mayores estudiosos de los maridajes en el campo de la sumillería. Su trabajo identificando las moléculas responsables de los aromas de vinos y alimentos es mundialmente reconocido en el sector de la gastronomía.

En Papilas y moléculas plasma el resultado de más de 20 años de investigación de una manera totalmente práctica y entendible para cualquiera que no esté familiarizado con el tema. El libro incluye ilustraciones y esquemas de todo tipo, recetas sencillas que cualquiera puede hacer en casa, trucos y alguna mención a recetas de grandes chefs.

Deja todo o deja el vino

Santi Rivas es uno de los influencers con más tirón en el mundo del vino. Su forma amena de comunicar, sin tapujos y con un fino sentido del humor, sobre todo lo relacionado con el sector le han llevado a acumular miles de seguidores en sus redes sociales.

En este salto al papel, Rivas dibuja el mapa de situación del mundo del vino en España y cuenta todo lo que hay que saber para estar al día de lo que se cuece en el sector, todo ello con el tono que siempre le ha caracterizado.

Cocina o barbarie

Aunque el título pueda sugerir lo contrario, Cocina o barbarie es un libro de recetas, al menos lo es en cuanto a estructura, el prólogo de Dabiz Muñoz, una introducción y a partir de ahí 16 recetas, un capítulo dedicado a lo que viene después de comer y el epílogo.

Pero definirlo como libro de recetas es quedarse muy cortos, porque se trata de una lectura deliciosa carga de historia y de reflexiones que hace que no tenga nada que ver con un libro de recetas al uso. En realidad, sí podríamos definirlo como una crítica a esas recetas que uno sigue paso por paso, cual niño pequeño uniendo los puntos que vienen en su cuaderno con el fin de completar un dibujo, pero sin saber muy bien el porqué de cada paso. Muy recomendable.

La guía de fermentación de Noma

Aunque los fermentados forman parte de nuestra dieta desde tiempos inmemoriales (vino, vinagre, cerveza, yogures, aceitunas...) es de unos años a esta parte, quizá como consecuencia de la globalización, que la fermentación está en auge. La kombucha, el miso, la salsa de soja o el kimchi ya forman parte del nuevo acervo gastronómico occidental y la técnica es usada en grandes restaurantes de cocina de vanguardia.

El restaurante Noma, en Copenhague, elegido varias veces como mejor restaurante del mundo en los últimos 13 años, incluye ingredientes fermentados en todos sus platos y en este libro recopilan unas 100 recetas en las que explican las técnicas que emplean para llevar a cabo sus fermentaciones.

Si ahora mismo estás pensando que te suena muchísimo la portada, pero no recuerdas dónde la has visto antes es porque seguramente has visto la serie de The Bear, que se emite en Disney+ y que también está muy bien.

Todo el pescado y Cocina un pescado

Con una gran historia de superación a sus espaldas, el jovencísimo chef australiano Josh Niland ha conseguido que medio mundo vea el pescado con otros ojos. Tanto es así que esta recomendación es doble porque cuando termines el primer libro (Todo el pescado, 2020), no vas a tardar en querer ir a por el segundo (Cocina un pescado, 2022).

En ellos explica desde cómo comprar el pescado o cómo aprovecharlo al máximo utilizando partes que normalmente tiramos a la basura hasta técnicas de conservación y maduración. En ambos libros se incluye una colección de recetas que harán que te olvides de todo lo que habías aprendido hasta ahora para abrir la mente y permitir que entren platos tan increíbles como una tarta de queso con caramelo de salsa de pescado. ¡Boom!

Dame un bocado

Aunque la preparación de las recetas que se explican ha de hacerse con la supervisión de un adulto, Dame un bocado es también el regalo perfecto para todos esos niños que ya desde bien pequeños muestran interés por la cocina.

En Turquía y el Creciente Fértil arranca un viaje alrededor del mundo en el que se recorren casi una treintena de países repartidos por los cinco continentes para descubrir sus tradiciones gastronómicas y sus recetas más populares en formato de cómic.

Taberna

Su nombre lo dice todo. De la mano de Iván Morales y Álvaro Castellanos, el tándem al frente de Arzábal desde hace más de 10 años, nos encontramos con las recetas más tradicionales y castizas de la cocina española: callos, mollejas, croquetas de jamón ibérico, pollo en pepitoria, torreznos, buñuelos, ensaladilla, carrilleras, guisos, sus famosas torrijas...

Sin más, las recetas que uno necesita para tener un pedacito de Arzábal en casa y sentirse como un auténtico arzabalero.

Las recetas de La ancha

De taberna a taberna y tiro porque me toca, que anda que no nos gustan a nosotros ni nada esas en las que se bebe bien y se come igual de bien o mejor. Es que Nino Redruello acaba de publicar un libro en el que cuenta la historia de su familia y de cómo ha llegado a donde ha llegado. Un camino que empezaron a andar hace más de 100 años.

El libro incluye también las recetas más emblemáticas de los restaurantes que forman parte del grupo La Ancha explicadas paso a paso y con todos los trucos del chef, así como sugerencias acerca de cambios que puedes hacer si no tienes a mano alguno de los ingredientes.

En llamas

¿Y si Darwin se hubiese equivocado al enunciar su teoría de la evolución humana y esta no fuese fruto de nuestra inteligencia? ¿Y si lo que nos hizo separarnos de otros primates y empezar a evolucionar como humanos hubiese sido la cocina?

El primatólogo Richard Wrangham en este ensayo plantea una hipótesis alternativa a la teoría de evolución darwinista en la que el control del fuego y su uso para cocinar los alimentos sería el verdadero comienzo de la humanidad.

Carne

Uno de los libros que tienen que estar en la biblioteca de cualquier amante de la carne y de todos aquellos que desean consumir carne de modo más consciente e informado.

Un libro para conocer los distintos tipos de carne, las razas más habituales en distintos países, cómo se crían, cómo se hace el despiece y cómo se cocinan, pues se incluyen más de 100 recetas de todo el mundo como ejemplos.

Bonus: Tu propio libro de cocina

No es un libro como tal, por eso no forma parte de la lista, pues es más bien un libro en blanco. Un cuaderno para anotar las recetas propias también puede ser el regalo perfecto para alguien a quien le guste cocinar y escribir.

Se pueden encontrar en distintos formatos y con distintos tipos de encuadernaciones. Desde los más grandes y lujosos como los de 1CANOE2, hasta los más pequeños con tamaño casi de bolsillo como los Pen + Pillar.

