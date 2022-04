Así se preparan los chefs de La Roja de la Cocina para el Mundial 2022

Los cocineros que están en la Selección Española de cocina son personas que han ganado concursos. Por ejemplo, yo en 2015 gané el concurso de langostino de Vinarós y eso me permitió entrar de ayudante; competir en Mundiales y Olimpiadas; ir ganando más concursos gastronómicos y estar en World Chefs bien posicionado. Para eso tienes que ir ganando concursos.

Hacemos convenio con concursos nacionales. Esos concursos, además de premios en metálico, etc., tienen acceso a la Selección Española de cocina. Dependiendo de qué concurso sea, nos interesa o no. Hay concursos muy exigentes y queremos a esos ganadores porque su formación y que estén al máximo nivel será más ágil. Desde un concurso que ganes a nivel nacional con mucho prestigio hasta World Chefs hay un salto cualitativo importante.

No es lo habitual, pero hay veces que sí han rechazado entrar por cuestiones de trabajo. Para eso tenemos suplentes, como todos los equipos.

Compiten cinco: un ayudante de cocina, uno de pastelería, un pastelero y dos cocineros. Este año competirán Javier Andrade (Restaurante La Trapera — Pradoluengo, Burgos), él es el capitán; Toño Rodríguez (Restaurante La era de los nogales — Sardas, Huesca); Carlos Miralles (Restaurante del Real Casino de Aranjuez y Casino de Gran Vía — Madrid); Fran Segura (dulces) (Fran Segura & Co. — Alicante) y Víctor Trochi (Restaurante Casa Anamaría Hotel y Villas — Ollers, Girona).

¿A qué te refieres con que no podéis rotar de puestos?

Hay un relevo generacional. Yo cumplí el ciclo de Mundial y Olimpiada y la Selección, que es muy joven, necesita también puestos de responsabilidad, así que yo ahora estoy de director de competición, pero me estoy formando para juez, porque España necesita jueces.

La gastronomía española es punta de lanza a nivel mundial es verdad, pero en competición los españoles funcionamos distinto, queremos competir con nuestras reglas y ahí es donde difiere en los distintos concursos gastronómicos. ¿Por qué en el World Cup no somos ganadores? Porque, aunque hacemos nuestra cocina y ahí somos fieles, no sabemos competir con reglas de otros lugares. Cuando entendamos esto, sí que vamos a llegar lejos. Este año tenemos el equipo nacional con más perspectiva, hemos fichado a George Castañeda y nos ha transmitido el espíritu de competición con las reglas internacionales. Él fue campeón del mundo en cocina individual en 2014. Creemos que este año podemos dar la campanada.

¿Cuáles son esas reglas a las que no se ciñen los españoles?

No hay reglas definidas, es a partir de cursos de formación con World Chefs donde te van transmitiendo cuáles son las valoraciones del jurado.

Sí. Te dicen que tienes que montar una mesa fría, un menú de cinco pases unos petit four de cuatro unidades con un peso de 16 gramos, pero no te dicen que la proporción de proteína e hidrato de carbono tiene que ser del 35% cada uno; hemos aprendido que el color y las combinaciones de éste es muy importante; que puntúa muy bien que el aperitivo entre en boca sin obstáculo, eso no te viene en las bases. Este año con George lo tendremos en cuenta. Rafa Arroyo también tiene mucha carrera en la competición. Tenemos la base para llegar al oro.