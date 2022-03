Dabiz Muñoz revela los platos que elegiría para su última cena

Dabiz Muñoz, el mejor chef del mundo, propietario de DiverXO, StreetXO, el GoXO y, próximamente, RavioXO ha presentado una ponencia esta mañana como parte de las actividades programadas en el congreso gastronómico Madrid Fusión Alimentos de España 2022 en la que ha contestado a esta y otras preguntas.

El chef madrileño es siempre uno de los que más expectación levanta. Su creatividad desbordante y su intensa actividad tanto en sus negocios relacionados con la gastronomía como en sus redes sociales le han convertido en uno de los chefs más mediáticos de nuestro país y que más interés despiertan tanto entre la prensa especializada como entre el público en general.

Dabiz Muñoz responde a las preguntas del público

Con el título "Tengo una pregunta para usted" se ha desarrollado esta mañana una actividad en Madrid Fusión Alimentos de España 2022 en la que el chef ha contestado a las preguntas del público asistente.

A lo largo de la charla, el madrileño ha hablado también de la decisión tomada hace unos meses de subir el precio del menú de su buque insignia, único restaurante de la capital con tres estrellas Michelin, y ha sido rotundo en sus declaraciones: "Es mi restaurante y pongo el precio que quiero. DiverXO ha perdido dinero durante 15 años y queríamos mejorar las condiciones laborales sin cambiar ni un ápice de lo que significaba DiverXO. Mi reflexión fue que, si no teníamos público a ese precio es que no teníamos que existir"

Su nuevo proyecto, RavioXO, también ha ocupado una parte de la charla. El chef ha anunciado que abrirá el próximo mes de mayo y que será un homenaje a DiverXO y a sus raviolis creativos. En la carta, de la que Dabiz ha adelantado cuáles serán algunos platos, volveremos a ver el conejo y la zanahoria, el primer plato que creó para DiverXO, y otros como la pasta arrabiata al wok...

Tajante con la tortilla de patatas

No han faltado preguntas que podríamos llamar "clásicas" como si prefiere la tortilla de patatas con o sin cebolla, ante la que Dabiz ha reafirmado su postura "sincebollista": "La gente me dice que soy bobo, y no digo que no pueda ser, pero el problema es que la cebolla pochada aporta un excesivo dulzor. Organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. El huevo y la patata no necesitan más que un poco de sal"

Su última comida o cena perfecta

A las preguntas sobre sus preferencias gastronómicas, el chef madrileño ha contestado que su pescado favorito es la raya, que no podría cocinar sin aceite de oliva y sin picantes (chiles, ajíes...).

Sobre el menú que congelaría para preservarlo y que alguien pudiese probarlo dentro de 30 años, el chef se ha decantado por las croquetas y el cocido, que son dos de sus platos favoritos.

Pero si Dabiz tuviese que elegir un plato para comer antes de morir tiene muy claro cuál sería el menú: "Los huevos en sartén con trufa de Abraham García (Viridiana), el ceviche con erizos de La Mar de Gastón Acurio, en Lima, y cualquier plato de foie de los que hacía Andoni Luis Aduriz en Mugaritz".

