Este Kamado es el mejor regalo que puedes hacer en Navidad a un cocinillas

España es un país aficionado a la barbacoa, eso no es ningún secreto. Pero la barbacoa tiene mucho más que encender una brasa y echar los ingredientes sobre la parrilla. Si eres un auténtico aficionado a la cocina sabrás que se puede exprimir mucho más, y el kamado es la forma perfecta de hacerlo.

¿Qué es un kamado?

El kamado es más que una barbacoa

En pocas palabras y para entendernos: el kamado es una barbacoa pero no es solo una barbacoa, porque es mucho más.

Extendiéndonos un poco más, el kamado es un horno procedente de Japón, posiblemente con antecedentes en China. Durante la II Guerra Mundial los soldados americanos se enamoraron de esta forma de cocinar en una especie de horno enterrado en la tierra, y al finalizar la guerra lo llevaron a Estados Unidos.

Allí Bobby Brennan lo modificó y adaptó a los tiempos modernos para crear lo que hoy en día conocemos como Kamado Joe, que no es más que la marca más representativa de este tipo de barbacoas.

El Kamado Joe es una especie de óvalo o huevo gigante hecho de materiales cerámicos. Dentro encendemos la brasa, lo cerramos y mediante sus orificios inferior y superior podemos controlar de forma totalmente precisa la temperatura del interior.

Esto hace que podamos cocinar a la brasa directamente, ahumar a una baja temperatura controlada, asar cualquier pieza de carne o incluso hacer pizzas. Pensad en el kamado como el horno de casa pero con carbón, y con el extra de poder alcanzar temperaturas mucho más altas que además nos permite cocinar a la brasa como en una barbacoa tradicional.

Kamado, el regalo para cocinillas

Y ahora que sabemos qué es el Kamado Joe, ¿por qué es un regalo de Navidad perfecto para cocinillas? Pues principalmente porque va a permitir desarrollar muchísimas técnicas basadas en el fuego que una barbacoa tradicional, y como nos ha ocurrido a todos los que nos hemos pasado al kamado: engancha mucho.

A todo cocinillas le gusta la barbacoa, es algo conocido por todo el mundo. Pero la barbacoa tradicional tiene muchas limitaciones, por divertida que sea, y es que al final no podemos hacer mucho más allá que cocinar sobre la brasa.

Costillas de cerdo barbacoa en Kamado Joe, las más tiernas y jugosas

Con el kamado podremos explorar los ahumados y los asados, que son las dos técnicas más interesantes usando brasas que nos abre este horno cerámico. Imaginad la posibilidad de encender la brasa, ponerlo a 135ºC (que sí, que sí, que lo podemos clavar) y hacer a fuego lento unas costillas barbacoa al kamado durante tres horas. El resultado es espectacular, nada que ver con nada que hayáis hecho en casa. Carne tierna y melosa por la baja temperatura, sabor intenso a ahumado y un final crujiente en el exterior.

Decidme que este no es el regalo que cualquier amante de la cocina está deseando. Una forma de expandir sus técnicas y de hacer mucho más en la cocina (o fuera de esta). Sin lugar a dudas como loco de la cocina os digo que si no tuviese un kamado sería el primer regalo de mi lista de deseos.

Dónde comprar un kamado

Hamburguesa cocinada en un Kamado Joe II

Aunque ya lo hemos mencionado, es importante entender que existen diferentes marcas que fabrican kamados. La más importante y que más recomendamos, por su experiencia y garantía, es Kamado Joe.

Lo segundo es conocer las diferencias entre los diferentes modelos de Kamado Joe, ya que tiende a ser un aspecto algo lioso. Podríamos decir que hay tres gamas: Kamado Joe Junior, Kamado Joe y Big Kamado Joe. Pero es que además, dentro de las dos últimas, tenemos los modelos I, II y III.

¿Y cómo elegir? Fácil. El Big Kamado es gigantesco, pensado sobre todo para eventos, y el Junior algo pequeño, por lo que casi para cualquiera el Kamado Joe será la gama ideal. El modelo I está descatalogado, pero muchas tiendas lo venden. Aunque sea más barato no merece la pena porque el II tuvo muchísimos cambios. Sin embargo, no pasa lo mismo con el salto al III, es mucho más caro, pero no merece tanto la pena. Así que el Kamado Joe II es el que más recomendamos.

Al ser una marca estadounidense de un producto muy especializado no muchas tiendas lo venden en España, pero el Kamado Joe II está disponible en ManoMano y es sin dudas la mejor tienda para hacerse con él.

Además, al tratarse de un producto Bingo cuenta con entrega gratuita y en solo 24 horas, por lo que es todavía más indicado para un regalo navideño de última hora.

Yo compré mi Kamado Joe II en ManoMano y la entrega fue perfecta, llegó al día siguiente y sin ningún problema. Así que no te lo pienses más, el kamado es el regalo perfecto para estas navidades.