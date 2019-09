Ana Roš, la mejor chef del mundo 2017 traslada su restaurante a Madrid en otoño

La chef Ana Roš será la protagonista en este otoño de una nueva edición de In Residence, el evento gastronómico en formato pop-up creado por la agencia Mateo&co con el que trasladará la cocina y el equipo de su restaurante al hotel NH Collection Madrid Eurobuilding durante tres semanas.

Ana Roš es la chef al frente del restaurante Hiša Franko, ubicado en Kobird (Eslovenia), cuya cocina se inspira en la naturaleza y los pequeños productores locales. En 2017 fue nombrada mejor chef femenina del mundo por The World’s 50 Best Restaurants y este año ha ascendido 10 puestos en la lista absoluta hasta posicionarse en el 38.

Entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre, su trabajo podrá degustarse de martes a sábado en horario de cenas dentro de #HisaFrankoInResidence. Ya es posible realizar las reservas a través de la web www.inresidence.es con la preventa de los menús. El coste de cada uno es de 200€ o 275€ con maridaje. Los vinos que se ofrecerán son naturales y de origen esloveno, ya que este país concentra la mayor producción de vinos naturales del mundo.

Valter Kramar es el marido de la chef, sumiller del restaurante y experto en estos vinos naturales. Dentro de la filosofía del matrimonio por recuperar la tradición de su país, Valter también afina quesos en la bodega de su restaurante, un producto central en las mesas del Valle de Soča. El más destacado es el queso Tolminc, hecho de leche de vaca cruda, que cura durante cinco años.

La chef presentó ayer #HisaFrankoInResidence de la mano de Mateo&co, NH Hotel Group y los distintos proveedores y colaboradores del proyecto. En su intervención, Ana Roš explicó cómo plasma la esencia de Eslovenia en sus platos. No en vano, se formó como diplomática antes de dedicarse a la gastronomía, por lo que dar a conocer la idiosincrasia de su tierra es uno de los ejes de su trabajo.

“Quiero mostrar en Madrid nuestra filosofía en la cocina. En Eslovenia tenemos productos fantásticos que nunca han salido de nuestra zona, quesos y vinos que, estamos seguros, os van a sorprender”, afirmó la chef.

Por su parte, Patricia Mateo, directora general de Mateo&co, incidió en la importancia del entorno en el trabajo de Ana Roš: “Su cocina es de territorio y origen, fronteriza, pues el valle donde vive es un espacio con muchas fronteras que se han ido moviendo y eso se refleja de forma preciosa en sus elaboraciones”.

#HišaFrankoInResidence

El pop-up de Hiša Franko en Madrid se ubicará en un espacio habilitado para la ocasión en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, que se adaptará para permitir a la chef y su equipo ofrecer el mismo servicio que en su restaurante esloveno. Para ello, utilizará una de las múltiples cocinas de las que dispone el hotel así como la cocina de pase montada ex profeso por Kitchen Consult en mitad de la sala.

Proyecto Singular, estudio de arquitectura e interiorismo conocido por proyectos como Habanera, Perrachica o Carbón Negro en la capital, será el responsable de diseñar el espacio para transformarlo en un nuevo restaurante tras inspirarse en la

visita realizada a Hiša Franko hace unos meses. El objetivo es reinterpretar el espacio del NH Collection Madrid Eurobuilding y crear en él un paisaje orgánico similar al que rodea al local en Eslovenia.

La empresa Kitchen Consult será, por quinto año consecutivo, la encargada de proporcionar los equipos técnicos necesarios para la cocina.

#InResidence cuenta un año más con el apoyo de NH Hotel Group, que será la sede de esta acción dentro de su apuesta por la gastronomía. El grupo trabaja para innovar en el terreno gastronómico y para ello ha creado vínculos con cocineros de prestigio y con reconocimiento internacional.

2018 - #MirazurInResidence, con 3 estrellas Michelin, del chef Mauro Colagreco, que actualmente ocupa el primer puesto como mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best.

2018 (feb-marzo) - #CasaMarcialInResidence, con el chef español 2 estrellas Michelin Nacho Manzano.

2017 - #ColombiaInResidence, con los 4 mejores chefs colombianos de la lista 50 Best América Latina 2017.

2016 - #AlineaMadrid, con 3 estrellas Michelin, del chef estadounidense Grant Achatz.

Con la estancia de Ana Roš, #InResidence amplía un año más la oferta gastronómica de primer nivel de Madrid y hace de la capital un destino aún más imprescindible para cualquier “foodie”, no sólo en España, sino en toda Europa.

Sobre la chef Ana Roš

La chef Ana Roš (Eslovenia, 1972) fue la mejor chef femenina del mundo en 2017 según The World’s 50 Best y, este año, su restaurante ocupa el puesto número 38 en la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Hija de padre médico y madre periodista, se graduó en Ciencias Internacionales y Diplomáticas y habla cinco idiomas. Su primer contacto con la cocina profesional le llegó al conocer al que sería su futuro marido, dueño del restaurante familiar Hiša Franko, en el que empezó a trabajar como ayudante.

Viajó con su pareja alrededor del mundo para descubrir cocinas y sabores y al cabo de un tiempo decidió que quería expresar las estaciones, su localidad, su carácter, sus experiencias viajeras y su feminidad a través de la comida. Para ello, se formó de manera autodidacta a través de experimentos y libros hasta dar con su método.

Su acercamiento a la cocina hoy en día es técnico, casi científico. Trabaja principalmente con ingredientes locales eslovenos como el cordero de las montañas vecinas, cabritos, caza, carnes de res de pasto local, incluso oso, hierbas y flores silvestres, además de truchas, lácteos y miel de su entorno cercano. En su opinión, un huésped que viaja 500 o incluso 1000 kilómetros para probar su comida debe experimentarla como si esta fuera un embajador de la zona, la gente y la cultura local.

En 2015, el reconocido programa de documentales Chef’s Table de Netflix le dedicó el primer capítulo de su segunda temporada. En 2017 fue coronada como mejor cocinera por la revista Restaurant y a principios de este año dio una ponencia sobre el aprovechamiento en la cocina en la edición de Madrid Fusión 2019, entre otros hitos importantes que completan su currículum.