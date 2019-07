El menaje de cocina de Primark del que te vas a encaprichar solo con verlo

Según ha anunciado Primark, ha fallecido su fundador Arthur Ryan a los 83 años de edad tras sufrir una corta enfermedad. La marca irlandesa en sus orígenes se llamaba Penneys, hasta que comenzó a desembarcar en el resto del mundo bajo su actual nombre.

A día de hoy hay 350 tiendas en Europa y Estados Unidos, y se trata de una marca que se ha convertido en un fenómeno por sus prendas de vestir y el calzado, siempre a la última y a precios muy bajos. Pero también cuenta con una sección de hogar en la que podemos encontrar menaje de cocina.

Menaje de cocina de Primark

Si te das un paseo por las tiendas Primark en Madrid o bien por su web, encontrarás tazas, copas, mantelería, etc. Muchas de ellas forman parte de las colecciones que suele lanzar tras aliarse con grandes sellos como Disney. Y así es como nuestras casas acaban llenas de diferentes objetos de 'La Bella y la Bestia' o 'Star Wars' (dos de sus colecciones de mayor éxito).

La taza de Chip

Foto: Primark

En cuanto apareció en las redes sociales la primera fotografía de esta taza de Chip de Primark, uno de los personajes de la película 'La Bella y la Bestia' más adorables, todos enloquecimos y supimos que la queríamos en nuestras casas. Para qué vamos a mentir: El objetivo no era tener una nueva taza en la que desayunar sino que decorase nuestras estanterías o algún rincón de la cocina.

Precio: 6€

La cafetera de 'Friends'

Foto: Primark

Una de las sitcoms de los años 90 y 2000 por excelencia es 'Friends'. Y si algo le gustaba a este maravilloso grupo de amigos era bajar a la cafetería Central Perk a tomar café. Primark ha pensado que tal vez quieras sentirte parte del grupo y de esas charlas con una taza entre las manos. ¿Cómo? Preparando tu propio café en una cafetera inspirada en la serie.

Precio: 10€

Tarro para conservas

Foto: Primark

Fans de 'Friends', no hemos terminado aún. Añadid a vuestra lista de deseos este tarro hermético también con el logo de Central Perk. Para que guardéis el azúcar que le pondréis a esos cafés, por ejemplo.

Precio: 3,50€

Taza de 'El Rey León'

Foto: Primark

Ya hemos comentado que los fans de la taza de Chip nunca la usarían para tomar algo, así que Primark nos ofrece muchas otras tazas para disfrutar de ese café, de infusiones o un chocolate. La nueva película de 'El Rey León' está a la vuelta de la esquina y, como si ya supieran que va a ser un éxito, han lanzado tazas de la película original de dibujos animados que nos hizo cantar "Hakuna matata" como si no hubiera un mañana.

Precio: 7€

Taza para llevar

Foto: Primark

Ahora bien, si eres de los que prefieres llevar contigo ese café mañanero que eres incapaz de acabarte en casa, también en Primark hay soluciones para ti. Sus tazas plásticas con tapa son preciosas y útiles a más no poder. Por no hablar del precio excelente que tienen.

Precio: 3€

Botella con infusor

Foto: Primark

¿Pensabas que por ser más de infusiones que de café te podías escapar de encapricharte del menaje de cocina de Primark? Error. Cualquier loco de los tés necesita en su vida una botella con infusor una vez que la ve. Al menos para probarla y para experimentar lo que es llevarte una bebida caliente contigo.

Precio: 5€

Botella de acero inoxidable

Foto: Primark

Con el calor eres incapaz de pensar en bebidas calientes. Te entendemos. Y no tienes de qué preocuparte porque también con las botellas de acero inoxidable podrás llevarte agua fría y que dure a esa temperatura horas. Además, es un botella muy ligera. Esta en concreto con estampado de hojas parece gritar "'¡verano!".

Precio: 9€

Copas de vino

Foto: Primark

"Es que prefiero el vino" podrás pensar. También hay menaje para ti, no sufras. Estas copas de colores tiene un aire vintage que nos encanta para vestir nuestra mesa y darle un toque elegante pero divertido. El precio, una vez más, es una ganga.

Precio: 6€

Cubiertos para servir

Foto: Primark

Cuando hay invitados en casa y tu entrante o acompañante es una ensalada, estos cubiertos te harán quedar como un gran anfitrión que piensa en todo. Son bonitos, pequeños para que los guardes fácilmente y sobretodo útiles, que al final es lo que buscamos.

Precio: 4€

Tazones estampados

Foto: Primark

Uno de los estampados que lleva un par de veranos causando furor es el de motivos tropicales. Si sumamos tucanes, estos bols pasan a nuestra cesta de la compra casi por su propio pie. Perfecto para el desayuno, para cremas o sopas, para servir aperitivos... Busca la excusa que quieras para llevártelos.

Precio: 4€

Salvamanteles

Foto: Primark

Si los tazones te han conquistado, estos salvamanteles a juego te van a encantar lo mismo o más. Y es que no pueden tener mayor utilidad cuando estás desayunando en uno de esos tazones a juego y controlar la cuchara a primera hora de la mañana supone todo un reto. Bonitos y prácticos. No se puede pedir más.

Precio: 4€

Mantelería

Foto: Primark

Llega el momento de vestir la mesa y el menaje de cocina de Primark también cuenta con opciones para que nos quede vistosa a buen precio. Este mantel con estampado de limones rejuvenecerá y refrescará cualquier mesa.

Precio: 10€

Paños de cocina

Foto: Primark

Sea cual sea el desastre que se haya montado en tu cocina, estos paños van perfectos para limpiarlo y que todo quede impoluto. O bien para tenerlos a mano y secarte después de fregar o limpiar. Son sencillos pero bonitos y por el precio que tienen los cuatro juntos merecen la pena.

Precio: 4€

Fiambrera con elástico

Foto: Primark

¿Cuántas veces has llegado al trabajo y, al sacar el tupper, se ha abierto? Primark nos propone una fiambrera con un elástico en su centro para que esto no vuelva a pasar. No sabremos si algo se podrá derramar por sus bordes, pero seguro que no se abre.

Precio: 4€

Frutero de alambre

Foto: Primark

Dicen que una forma de comer más fruta es tenerla siempre a la vista. En el frutero de alambre blanco de Primark las protagonistas serán las frutas que quieras colocar. Forma un bonito bodegón y a comer las cinco piezas cada día.

Precio: 6€

Bandeja de madera

Foto: Primark

Si tu cocina queda lejos del comedor o sencillamente quieres reducir el número de viajes que haces de una estancia a la otra, una bandeja es la solución. Y sí, también tienes opciones en esta tienda.