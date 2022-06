Estas son las calorías que tiene un café con leche: son más de las que piensas

El café con leche es una de las bebidas que más se consumen en nuestro país. Hay gente que lo toma como desayuno, en la merienda o de tentempié, entre horas. Tomarlo es un ritual diario para muchos, pero aunque parezca una costumbre inocua, lo cierto es que, aunque usemos el más saludable, sus calorías pueden llegar a hacernos engordar más tres kilos anuales. En España, se consumen de media unos 14.000 millones de cafés al año, llegando a casi cuatro diarios por cada consumidor. Con un origen probable en Etiopía, llegó a Europa en 1450 y no fue hasta el siglo XVIII cuando se extendió su cultivo también por América. Sin embargo, no son pocas sus cualidades e incluso hay estudios que avalan que alarga la vida.

El café ha demostrado potencial a la hora de movilizar la grasa corporal, cambiar la contractilidad muscular, afectar al sistema nervioso y a la liberación hormonal, además de tener efectos también sobre el músculo cardíaco. Al ser una bebida estimulante, son muchos los deportistas que recurren a ella para aumentar su rendimiento a través de suplementos; sin embargo, un trabajo publicado en 2013 en PloS ONE llegó a la conclusión de que tanto la cafeína en bebida como el suplemento ayudan a rendir un 5% más. De hecho, llegó a estar incluida en la lista de la WADA como sustancia dopante aunque en la actualidad se permite su uso.

En el pasado, el café estaba prohibido para los pacientes con riesgo cardiovascular porque podría afectar al ritmo cardíaco, pero son más los estudios que aseguran que se trata de un alimento bueno para el corazón. Entre otros beneficios constatados, según esta trabajo publicado en 2014 en Pharmaceutical Research, también ayudaría a disminuir la resistencia a la insulina y la acumulación de grasas en el hígado. Otra investigación del mismo año, esta vez de la Escuela de Salud Pública de Harvard, sugiere en Diabetologia que un mayor consumo de café está relacionado con un menor riesgo de sufrir diabetes tipo 2 a largo plazo.

A nivel neurológico, un café puede mejor la memoria hasta 24 horas después de su consumo, según un trabajo de la Universidad de Baltimore publicado en Nature Neuroscience, además de proteger contra la demencia y la neurodegeneración general, como indica el estudio publicado en 2012 en Journal of Neuroscience. Otra investigación más específica, de la Universidad del Sur de Florida, concluyó que las personas de edad avanzada que tomaban entre dos y tres tazas al día eran menos propensos a desarrollar Alzhéimer. Esta otra, de la Universidad McGill de Canadá, señala que también mejoraría la sintomatología del Párkinson.

¿El café tiene más propiedades todavía? Además de los superpoderes que hemos enumerado hasta ahora, sugieren otros estudios que el café podría contribuir a prevenir enfermedades oncológicas como el cáncer de colon, el melanoma, el cáncer de útero. Asimismo, una investigación que salió a la luz en 2017 concluyó que tomar café disminuye el riesgo de ictus o accidente cerebrovascular hasta un 7% y el riesgo de insuficiencia cardíaca hasta en un 8%. Analizaron a un total de 2.750 personas del Framingham Heart Study durante 34 años para sacar esas conclusiones.

Valor nutricional del café

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el valor nutricional por 100 gramos de porción comestible de café es el siguiente:

Calorías: 4 kcal

Proteínas: 0,3 gramos.

Hidratos de carbono: 0,8 gramos.

Agua: 98,9 gramos.

Calcio: 5 miligramos.

Magnesio: 6 miligramos.

Potasio: 66 miligramos.

Fósforo: 5 miligramos.

¿Cuántas calorías tiene el café con leche?

Ahora que hemos visto que el café tiene solo 4 calorías por cada 100 gramos, necesitamos sumar las calorías que aportaría la leche. En esa misma cantidad, y también según la FEN, la leche desnatada suma 35 calorías, la semidesnatada 45 calorías y la entera 66 calorías. Pero, salvo que se usen edulcorantes o se tome a palo seco, debemos añadir también las calorías del azúcar, que son 398 por esa misma cantidad aunque nadie en su sano juicio se echaría tanto en una taza de café con leche.

Cada sobre de azúcar suele aportar unos 8 o 10 gramos, entre 32 y 40 calorías que se añaden al café y la leche. En casa, las cucharillas de postre suman más o menos la mitad. Con todo, los cafés con leche más consumidos en España tienen 110 y 10 calorías: el café expreso pequeño cortado con leche tiene 10, un café con leche semidesnatada y sin azúcar 22, el café con crema pequeño y el café con leche normal tienen 40 calorías, el café con mitad de leche entera y azúcar suma 75 calorías, el café con leche doble 80 calorías, un café manchado 90 calorías y un capuchino con cacao o canela llega a las 110. Vamos, que lo más saludable es tomarlo solo y sin edulcorar.

A priori, las calorías que nos aporta el café con leche no son muchas, pero hay que tener en cuenta que muchas personas lo toman a diario e incluso en más de una ocasión. Así, por ejemplo, si tenemos la costumbre de bebernos un par de ellos azucarados, al desayuno y a media tarde, por ejemplo, en tres meses nos estamos metiendo al cuerpo 6.300 calorías, lo que supone casi un kilo de peso. Al finalizar el año se puede llegar a las 25.550 calorías, más de tres kilos. No obstante, tenemos que ser conscientes de que lo que más suele engordar no es la bebida en sí, sino el dulce y, sobre todo, el bocado con el que se suele emparejar: la galleta, la chocolatina o el cruasán.

