Soy neurólogo y esta es lo especia que debes echar a tu café siempre en España: clave para tu cerebro

Son muchas las personas que creen que el desayuno es la comida más importante del día. Sin embargo, la evidencia científica se ha encargado de demostrar que no es así. Sea como fuere, muchísimas personas realizan esta comida cada día y no le prestan la atención que merece, solventándola con algo rápido. Seas de los primeros o de los segundos, lo que no suele faltar nunca para arrancar la mañana es un café.

Ya sea solo, con leche o de alguna forma más elaborada, es frecuente necesitar ese primer café para arrancar nuestro día y ponernos en marcha. De ahí ese dicho que muchos utilizan de que 'no son persona hasta que se toman su primer café'. Sin embargo, es importante saber que muy pocos lo están haciendo bien y se lo toman tal y como recomiendan los expertos.

El café de despertar es un imprescindible ineludible, pero muchas veces mejorable. Por eso, los expertos recomiendan añadir un toque especial que no solo servirá para despejarnos, sino también para cuidar y potenciar nuestro organismo. Y es que con una simple cucharada de algún producto como la canela podremos ofrecer un estimulante perfecto para nuestro cerebro, el cual agradecerá esta 'ayudita'.

El poder del café dorado

Tal y como sostiene el neurólogo Brandon Crawford, es una gran decisión agregar un pequeño estimulante a nuestro café por las mañanas. Por ello, según explica en el portal especializado SheFinds, basta con una cucharada de canela para ponernos a funcionar al 100% desde primera hora.

La canela es un ingrediente que muchos agregan al café para darle un pequeño toque de sabor. Sin embargo, no saben que están consiguiendo con ello algo muy beneficioso para la salud y, sobre todo, para el funcionamiento de su cerebro. Este doctor apunta que esta pizca de canela se convierte, además de en un gran estimulante, en una fuente de antioxidantes.

"Puede regular los niveles de azúcar en sangre, lo cual es crucial para mantener la función cognitiva y prevenir enfermedades neurodegenerativas". Sin embargo, no sólo tenemos la canela para ejercer esta función, ya que hay otros productos que son incluso más beneficiosos.

El café nos aporta energía y, en su justa medida, es bueno para el sistema nervioso y para aumentar la capacidad de concentración. Sin embargo, estas virtudes se pueden potenciar aún más si le añadimos productos como la cúrcuma. Es lo que se conoce como golden latte o café dorado, una opción que cuenta con cada vez más adeptos.

En esta especial composición, la cúrcuma ayuda a reducir la inflamación y el daño oxidativo en el cerebro, tal y como asegura el experto Brandon Crawford. Los beneficios más destacados de esta bebida tan particular es que ayuda a reducir los niveles demasiado altos de azúcar y colesterol en sangre.

Sin embargo, esta combinación no sólo es buena para el desayuno, sino que también es recomendable para después de comidas abundantes o pesadas, ya que acelera el metabolismo y facilita la digestión. La curcumina, presente en la cúrcuma, tiene un efecto antidepresivo, mientras que la cafeína del café tiene un efecto estimulante.

Y si somos consumidores habituales de cúrcuma, debemos saber que podemos potenciar sus efectos tomando pimienta negra, ya que esta especia mejora su absorción gracias a su alto contenido en piperina.

Para terminar, si no disponemos ni de canela ni de cúrcuma, tenemos algunas opciones más que añadir a nuestro café matutino para empezar el día con energía sin renunciar a otros beneficios para nuestra salud. Son los casos del jengibre, que es bueno para "el equilibrio de los neurotransmisores", y la nuez moscada, que conserva la memoria y previene la degeneración de las vías neuronales.