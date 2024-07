David Mingo (alcalde): "Buscamos que las fiestas de Santa Marta sean las más atractivas de la provincia"

Un año más, con la llegada del verano, Santa Marta de Tormes, el primer municipio salmantino, afronta "el reto" de programar las fiestas patronales en honor de Santa Marta. Asegura el alcalde, David Mingo, que no deja de ser una tarea "llena de responsabilidad para que las fiestas santamartinas sean las más atractivas de la provincia".

No cabe duda de que son unas fiestas "divertidas, bulliciosas, animadas y multitudinarias para llegar a todos los grupos de población, sin dejar de lado a todos los visitantes", apunta Mingo. Un amplio programa que tuvo su inicio pre festivo el 13 de julio, con la III Semana de la Juventud, pero que este lunes, 22 de julio, contará con la tradicional concentración de peñas en la plaza Mayor y el correspondiente chupinazo.

- Alcalde, cómo corre el tiempo. Parece que fue ayer, pero ya hace un año de las anteriores fiestas, que fueron todo un éxito, como ustedes valoraron.

- La verdad es que el tiempo vuela. Parece mentira, pero aquí estamos de nuevo, con toda la ilusión y con toda la responsabilidad del mundo, intentando hacer un programa mejor cada año y más ambicioso. Que vengan las mejores orquestas posibles, pero también grupos de referencia en la nación y a un precio muy asequible. Cinco euros en un bono que vale 25, para seis grupos, o 10 euros un concierto hoy en día. Me parece que son unas fiestas asequibles, en las que intentamos contar con todo el mundo, con los jóvenes, los niños, el día del mayor en Valdelagua el día de Santiago Apóstol, con el barrio del Carmen, que es una fiesta que hemos recuperado, y que estaba totalmente perdida. Yo nací y viví en el barrio del Carmen, y todos aquellos símbolos que nos han representado no debemos perderlos.

- La seguridad en las fiestas ya es algo consustancial con las mismas.



- Para nosotros es una obsesión. He vivido algún episodio siendo concejal, también siendo alcalde, en el que te encuentras cosas muy desagradables. El hecho de poner un control a la entrada es precisamente para evitar esos episodios. La responsabilidad lleva estas cosas. Yo sé que esto no gusta. A mí, al principio, me criticaron mucho por esto y tuve que aguantar. Una cosa es que te encuentres una vez a una persona en una pelea, y otra cosa muy distinta es que la dinámica general sea que vayas a un sitio donde hay navajas y navajazos y eso no es un día, es un día tras otro, un año tras otro. Y eso no se podía consentir. Lo siento mucho, es mi responsabilidad y aplico aquello que en conciencia tengo que hacer. Y, creo, la gente lo ha entendido.

Hemos contratado seguridad privada para hacerla presente en el recinto del parque Tierno Galván, no debemos olvidar que las fiestas de Santa Marta muchas veces no eran conocidas precisamente por lo bueno. Por ello, el recinto de peñas lo sacamos del casco tradicional, porque generaban muchos problemas a los vecinos que trabajan en Salamanca, ya que cuando es fiesta aquí, allí no lo es. Tener un local debajo de tu casa dando la matraca constantemente generaba muchas dificultades. No debemos olvidar que hay cerca de sesenta peñas, muchísimas. Y, sobre todo, que los niños tengan su espacio diferenciado y acotado. Como también que los mayores tengan su propio espacio. La comida será en el refugio tradicional y todas las actividades por la tarde en el edificio sociocultural.

- Alcalde, unas fiestas muy ambiciosas.

- Así lo creo. Cada vez vamos a más. El chupinazo, el pregón institucional, que este año lo hemos sacado del día de Santa Marta, quedaba raro que un pregón de fiestas se diera al final de las mismas, y lo hemos traído al domingo día 21, donde Emilio Pérez Escribano, un empresario que representa mucho de lo que es Santa Marta, un municipio en crecimiento, de gente humilde en una gran parte y que han hecho una empresa como la del propio pregonero. Lo hemos organizado en la Escuela de Hostelería. En fin, innovando cada año. Intentando tocar todos los palos.

"Las fiestas de Santa Marta cada vez van a más. Somos muy ambiciosos, por eso innovamos cada año intentando tocar todos los palos"

- Siempre existe en Santa Marta una simbiosis de ocio, cultura y fiesta.

- Siempre. Tenemos festivales más que representativos. Teatro de calle. Actividades de arte de calle. Actividades artísticas en la vía pública y aglutinando, además, con actividades también musicales de otro tipo. Creo que son unas fiestas bastante completas y, sobre todo, muy trabajadas durante mucho tiempo. No es ahora, no es el final cuando se organizan los toros o los espectáculos taurinos. Vamos a tener una clase práctica de alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación, por primera vez. El toro del aguardiente. A este respecto, señalar que teníamos una queja de los vecinos de Santa Marta que muchos no podían entrar a este tipo de espectáculos, porque estaba todo lleno. Para dar solución, hemos puesto una invitación que se consigue entregando un kilo de arroz, que donamos a las madres solteras y a las madres carmelitas, que tienen el centro de acogida de niños en la Avenida de Madrid. Llevamos recogidos miles de kilos. En fin, que hacemos cosas con cierto sentido para que la gente de Santa Marta prioritariamente disfrute. Y la gente que nos viene a ver pues lo haga de manera ordenada.

- ¿Qué ha cambiado del año pasado al presente en Santa Marta?

- No sé si en un año puede existir un cambio brutal. Sí veo que todo aquello que fue la salida del Covid, prácticamente se ha olvidado. Recuerdo que tuvimos que aplicar medidas que hemos mantenido hasta hace cuatro días, como por ejemplo la exención de las terrazas en los bares, que ya no está exenta, pero han tenido dos años más de exención que el resto de pueblos. ¿Qué ha cambiado? Gracias a Dios, creo que la dinámica sigue siendo de crecimiento, seguimos construyendo viviendas que, en Santa Marta, llevamos muchos años sin construir. Seguimos haciendo un municipio pujante y más atractivo.

- ¿Cómo sigue el proyecto de abastecimiento de agua a la población?

- Estamos finalizando el proceso. Te adelanto que vamos a solicitar nuestra inclusión en la comunidad de usuarios del canal de Villagonzalo. Es un paso necesario, porque en el mismo están los municipios, pero también la ciudad de Salamanca. Es un requisito indispensable para poder tener agua del azud, es decir, el agua que llega a Salamanca. Será una realidad el 31 de julio. Después el convenio, la licitación, la obra y el servicio, que acarreará, siempre lo he dicho, una subida de la tarifa del agua.

"Adelanto que vamos a solicitar nuestra inclusión en la comunidad de usuarios del canal de Villagonzalo. También supondrá una subida de la tarifa del agua"

- ¿Y los polígonos, cómo está el proyecto?

- Estamos trabajando con el Somacyl para encontrar alguna viabilidad. Es muy complicado. Esta es la realidad. Estamos hablando de que no hay un metro cuadrado público en esas 54 hectáreas que están calificadas como suelo urbanizable industrial. Es muy difícil conseguir que haya inversión sin tener un metro cuadrado de titularidad pública. De un particular a una institución pública tiene que ser mediante una cesión. Entonces, cómo se compensa a los propietarios del suelo, que invirtieron un dinero pensando en una expectativa futura. A la gente hay que decirle la verdad. Posiblemente esa expectativa no se cumpla, pero de ahí a articular un sistema en el que no le pagues nada, eso no lo puedo hacer, porque, además, no sería leal con la gente de Santa Marta. Estoy intentando, por lo menos, que todos los documentos técnicos que se precisan en la fase previa avancen sobre ese proyecto inicial, por si lo podemos desarrollar. En esa fase estamos, seguiremos intentándolo.

- ¿Y del esperado Centro de Emprendimiento de Santa Marta?



- Es la contraposición, el Centro de Emprendimiento, que ya es una realidad y tenemos concedido el dinero de la Diputación, 450.000 euros, más 750.000 de la Junta de Castilla y León. El proyecto ya está en fase de finalizar la redacción y haremos la licitación a lo largo del verano. Llevamos muchos años trabajando con Juan Manuel Corchado, antes de que fuera rector, con la Diputación, con la Junta de Castilla y León y, en este momento, con la Universidad de Salamanca para traer empresas a Santa Marta vinculadas a la inteligencia artificial y a la innovación. Generar un espacio para el emprendimiento local y la atracción de talento, con el fin de que se quede en Santa Marta. Hablamos de internet de las cosas, vinculado a lo agroalimentario, pero también a la cultura que tanto trabajamos aquí o al patrimonio. Eso va a ser una oportunidad para que se asienten empresas en el municipio y, además, será una parcela que puede ser ampliable. El primer centro va a ser ampliable de la misma manera que se va a hacer un polideportivo detrás, que va a estar vinculado a este centro. Cualquier desarrollo que se haga en ese centro de emprendimiento, llámese feria, llámese actividad, simposio, llámese lo que se llame, se van a poder desarrollar en ese polideportivo, que será una especie de centro multiusos.

- Finalmente, ¿qué desea y qué pide tanto a los vecinos como a forasteros?

- Que lo pasen muy bien, por supuesto. Que vengan a Santa Marta y disfruten. Que gasten todo lo que puedan en los negocios locales. Y, sobre todo, de los que vienen de fuera, si alguno lo hace con intenciones de no divertirse, que se quede en casa, porque si viene a Santa Marta lo que va a encontrar es la parte negativa de las fiestas, porque también estamos preparados para eso.

A modo de resumen, se presenta una semana trepidante, con muchas ganas de diversión, de convivencia, de mostrar por qué las fiestas de Santa Marta crecen y mejoran año tras año, son más atractivas y cuentan con suficientes alicientes, con una identidad propia, mezclando actividades conocidas y otras que se irán o se han descubierto, pero de las que todos los vecinos estarán orgullosos.