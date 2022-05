Horóscopo semanal del 9 al 15 de mayo: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 9, es una jornada para equilibrar los excesos de pérdidas energéticas, para aprender a utilizar la necesaria, sin traspasar tus límites. Es interesante que analices tus sueños o meditaciones para evitar sabotearte directamente. El martes 10, es un día en el cual te enfrentarás a una lucha entre la acción excesiva y la pasividad discontinua. Lo importante es que reconozcas que tu inspiración es una fuente inagotable, aunque a veces se quede muda. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes 9, es un día para percibir que necesitas de un gran trabajo interior. Porque si algún día has encontrado esa panacea espiritual, deberás reconocer que es difícil mantenerla. Y que debes seguir interiorizando continuamente. El martes 10, Es un día en el que necesitas sentir que te quieren y que te adulan. No dejes que esta sensación tan vacía llene tu vida, porque caerás en el error de un ego demasiado poderoso del cual no podrás escapar. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes 9, es un día en el cual lo más importante es evitar escuchar cantos de sirenas y seguir tu propio instinto y Conciencia. Es el momento de cumplir tu misión y d transmitir tus conocimientos. El martes 10, tu principal labor en este día será que te des cuenta de que necesitas cuidarte y no sobrepasar los límites. Evita competir contigo y sé siempre una persona que demuestre la Verdad y que no cambie constantemente de modo de pensar. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes 9, será un día en el que necesitas descender a las profundidades de tu verdadera Esencia y dejar atrás esas emociones dolorosas para continuar tu camino libre de peso y de culpas. El martes 10, podrás percatarte de que has congelado tus sentimientos dolorosos para evitar el sufrimiento. Pero de esta manera solamente los estás tapando lo que te inclina a tener que enfrentarte a ellos nuevamente, tarde o temprano. Seguir leyendo...

Leo: El lunes 9, es un día en el que muy importante que te sobrepongas a las caídas y a las cargas que han aparecido en diferentes momentos de tu vida. Es importante aligerar tus emociones más profundas para abandonarlas y sentir más ligereza. El martes 10, en este día sentirás que tus propias contradicciones y tus ideas erróneas necesitan de una meditación profunda que abra tus sentidos a esa otra realidad más etérea en la cual te sentirás como niño con zapatos nuevos. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes 9, es un día en el que deberás olvidar todo estancamiento por los posibles juicios, tanto personales como sociales en los cuales te sientes presa de ellos. No te dejes embaucar por falsos profetas con ideas imprecisas. El martes 10, es un día para ser una persona que medie entre otras que necesitan de tu apoyo y de tu ayuda. Es el momento de cuidar de ti y también de otras personas que necesitan de tu consuelo y cariño. Seguir leyendo...

Libra: El lunes 9, es un día en el que necesitas realizar un ejercicio de valoración sobre el verdadero sentido de tus uniones con los demás. Realmente los necesitas o es que te da miedo la soledad. Es una experiencia importante. El martes 10, es un día para poder eliminar las ilusiones vagas que tienes desde hace mucho tiempo. Es necesario que aterrices y que acentúes tu parte amorosa con los demás y también contigo para sanar tus emociones no resueltas. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes 9, es un día para realizar una introspección y descubrir en qué momento seguiste unas ideas que no son verdaderas ni productivas en tu vida. Deberás analizarlo con reflexión y meditación, porque de ello depende liberarte de ello. El martes 10, será un día en el que deberás percibir que ya no eres la misma persona, y que dependes de alguien que ha hecho de ti alguien diferente, que no tiene las mismas cualidades y conciencia que hace unos años. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes 9, será un día especialmente indicado para sentar las bases espirituales e importantes que rigen tu vida. Ahora te percatarás que tienes las claves en tu interior y que nadie tiene que darte lecciones porque tienes el acceso inmediato a ello. El martes 10, es un día en el cual es importante que te deshagas de patrones fijos y erróneos que están cambiando tu forma de ver y de vivir la vida. Es importante que te deshagas de patrones inútiles y que realices una introspección profunda. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes 9, es un día en el que podrás reconocer porque has cristalizado tu dolor y tus sentimientos de incomprensión. Necesitas abrir tu corazón y salir de ese cascarón que te hace parecer una persona más fría de lo que realmente eres. El martes 10, estás en un día deberás interiorizar tus emociones para deshacerte de las ideas que te persiguen y que no te dejan ser como tú quisieras. Eres quién más daño te estás haciendo en estos momentos. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes 9, te darás cuenta de que te hiciste mayor antes de tiempo y que asumiste cargas y actitudes que no eran necesarias. Ahora deberás despojarte de tanto peso y volar con mayor libertad hacia donde tu guía interior te indique. El martes 10, es un momento en el que necesitas hacer caso a tus percepciones internas porque te están indicando que necesitas un cambio en tu vida. Es importante deshacerte de antiguas ataduras y fluir hacia donde te lleve la vida. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes 9, será un día en el que podrás reconocer que todas las personas tienen su Luz y su sombra en su interior. Y que depende de cómo actúe demostrará una parte más que la otra. Reconoce esto también en ti y será una bendición. El martes 10, es un día en el cual sentirás que tienes muchas dudas ante el camino a seguir. Has estado siguiendo una ilusión que no tiene nada que ver con tu vida real, por ello deberás realizar un gran cambio y un giro en tu forma de vida. Seguir leyendo...

