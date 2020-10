Horóscopo semanal del 19 al 25 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 19, lunes, tenderás a correr riesgos en todas las áreas que toques. Presta atención y no te despistes en ningún momento. Podrás sentirte con una gran ilusión en el plano afectivo y esto te ayudará con la compañía y la ayuda moral que recibirás. Tu propia tensión te ayudará a sentirte con más motivación para todo. El martes 20, hoy será un día en el que tendrás ganas de competir. Y esto hace que sientas excitación ante el resultado de las respuestas que vendrán de tus actuaciones. A veces es mejor no tentar tanto a la suerte. Simplemente emplea tu vitalidad de la mejor manera posible y de una forma ecuánime, sin malgastar más de la cuenta. Seguir leyendo...

Tauro: El día 19, lunes, Tu gran sensibilidad sabrá captar la energía del entorno y como se mueven los sentimientos de los demás. Tendrás que tener un espíritu abierto y de ayuda hacia otras personas. Y lograrás un gran avance en tu vida y en tu camino futuro. Así que presta atención a todo y no te desvíes de tus planes. El martes 20, hoy contarás con suficiente vitalidad e intensidad. Y también con la sensibilidad para captar qué es lo que están sintiendo los demás. Lo que será de gran ayuda en tu forma de actuar y de expresarte. Es como si tuvieras una guía especial que te acompañará durante todo el día. Aprovecha para realizar asuntos relegados hace tiempo; para conseguir todo lo que quieres lograr. Así que ánimo y adelante. Seguir leyendo...

Géminis: El 19, lunes, notarás más introspección que otros días. Necesitas pensar todas las cosas dos veces antes de actuar. Tendrás ideas que serán muy interesantes para plasmarlas en tus ocupaciones. Deberás tener cuidado en tu trato con los demás, porque así evitarás la brusquedad en tus formas de expresarte. El martes 20, tendrás ganas de indagar en las profundidades de la vida y de tu ser interior, para sacar claves que te ayuden a sentir mayor seguridad de estar en el camino correcto. Tu gran imaginación te ayudará si meditas de una manera tranquila y sacando conclusiones útiles para tu vida. Además esto cambiara tu entorno por completo, al transformarte tú. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 19, hoy tu sensibilidad te llevará a ayudar a las demás personas con mucho sentimiento. Porque realmente los sientes como si formaran parte de ti. Esto te ayudara a conocerles más; y por supuesto a acercarte más a ti y a la manera de pensar tuya. Estás cambiando mucho, y esto repercute en tu vida y en tu forma de actuar. El martes 20, hoy es un día en el que tendrás a tu madre muy presente. Observa el tipo de relación que mantuviste con ella. Recicla toda esa época para verla desde otro punto de vista. Así resolverás muchos temas pendientes de tu vida si la sanas emocionalmente. Y si fue estupenda, pues fíjate en esa manera tan amorosa que te ha ayudado siempre en tu vida e integrarla en ti. Seguir leyendo...

Leo: El día 19, lunes, deberás aprovechar todo lo nuevo que venga a tu vida de una manera práctica y a la vez con impulso. Tendrás tiempo de repensarlo todo con calma; utiliza todo lo que has aprendido a lo largo de los años y que te ha guiado de una manera fácil y creativa. Tu alegría depende mucho de lo que quieras lograr. A mayor entusiasmo, mejor será lo que lograrás porque lo atraerás. El martes 20, hoy sentirás que tiran de ti fuerzas de mucha vitalidad y de gran entusiasmo que te ayudarán terminar muchos asuntos inconclusos en tu vida. Será importante que te centres en lo importante y que dejes lo demás relegado. Los contactos sociales te ayudarán enormemente; así que no los olvides y mantén las relaciones con ellos. Seguir leyendo...

Virgo: El 19, lunes, hoy tendrás que esforzarte para mantener a raya tu temperamento; ya que necesitará que lo controles para que todo salga “A pedir de boca”. Muchas veces estás demasiado pendiente de todos los detalles, pero hoy solamente necesitas estar con atención en tus actuaciones; porque será lo principal. El martes 20, tendrás que aprender a controlar tu temperamento. Porque “O te pasas, o no llegas”, lo que incide mucho en tus relaciones y en la manera de desarrollar todas tus actividades. Cada persona, viaja por la vida con sus pensamientos, sus problemas personales y su carácter propio. Deberás integrar todo esto y aprender a entenderlo.. Seguir leyendo...

Libra: El día 19, hoy tu carácter será más reivindicativo; pero a la vez tu cariño y pasión se desbordarán. Lo que significa que deberías tener mucha atención para que lo que realices lo hagas de corazón y no entres en suspicacias y desconfianzas, porque esto no te genera buen ambiente ni fortuna. El martes 20, la intensidad de sentimientos moverá tu espíritu y tus motivaciones para poder realizar todo lo que habías previsto de una manera con mucha confianza. Divisarás a lo lejos las metas, que solamente serán posibles según el tiempo que les dediques y la positividad que mantengas en visualizarlas, como si ya estuvieran cumplidas. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 19, lunes, es recomendable que te dejes llevar por tu instinto de bondad. Y que tu sensibilidad capte como se sienten los demás. Porque así será más fácil que todo te salga mucho mejor. Los asuntos que has dejado atrás hace tiempo tendrás que resolverlos de una manera práctica y a fondo, para que no vuelvan a aparecer nunca más. El martes 20, hoy deberás dar prioridad a tu forma agradable de ser y a las nuevas metas que te has planteado. Tu percepción te guiará hacía dónde deberías dirigir tus pasos. Tendrás que dulcificar las acciones agresivas o violentas, y quedarte con una forma tranquila y distinta de ser, que lo que hayas realizado hasta ahora. Seguir leyendo...

Sagitario: El 19, lunes, tus nuevas actividades con amistades serán lo que ocupen la mayor parte del tiempo. Por eso que es agradable que puedas preparar todo con tranquilamente y que además cuentes con energía y vitalidad suficiente para todo ello. Notarás es más importante que nunca que tu sensibilidad juegue un gran papel, ya que es lo más afortunado que hoy te guiará en tu camino. El martes 20, hoy tienes una gran oportunidad para afianzar todo lo que tienes en mente de una manera muy beneficiosa y sencilla. Sigue tus instintos y déjate llevar por tu forma alegre de ser. Y si te guías por tu intuición, será muy fácil terminar todo a tempo. La prudencia es importante; no te enredes en momentos de incomprensión y de dudas. Y mucho menos de energía dispersa.. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 19, hoy, deberías dejarte llevar por tu “Sexto sentido” y por tu buen corazón en todo lo que realices y que tenga que ver con tus ocupaciones y/o tu vida profesional. Esto significa que estás de enhorabuena, ya que verás todo con mayor claridad que otras veces; y todo ello te ayudará a saber lo que tienes que realizar en cada momento y de qué manera. El martes 20, hoy deberías percatarte de que tus metas no deberían ser únicamente personales. Deberías implicar a toda la familia. Porque para eso están siempre a tu lado. Tu forma de ser marcará un antes y un después. Tu alegría y tu sencillez te ayudarán a mostrar lo que aprecias a tus los seres queridos. Y esto te ayudará a ser más agradable y condescendiente con todos. Seguir leyendo...

Acuario: El día 19, lunes, hoy lo más importante será prestar una atención especial a tus asuntos laborales. Y para evitar equivocaciones deberías intentar que tu pasión y tu gran vitalidad rodeen todo lo que haces. Tendrás que ceñirte también a tu gran generosidad para sentir lo que piensan los demás y atenderles de la forma precisa que se merecen. El martes 20, necesitas utilizar tu forma de ser práctica junto a tu gran análisis de todo. Ya que si los conjugas llegarás a cotas inesperadas. Mantén la vista como un águila en cada acción que realices. Así con la máxima de “Conciencia y Atención”, todo estará determinado de una forma muy positiva y benéfica. Seguir leyendo...

Piscis: El día 19, lunes, será muy importante plantearte un cambio radical en tu escala de valores. Así aprenderás a dar importancia a lo que realmente lo tiene. Y a no desperdiciar el tiempo y tus esfuerzos en asuntos baldíos y sin tanto valor para ti y para los tuyos. Te percatarás de que sabes a través de tu corazón lo que realmente merece la pena. El martes 20, hoy necesitas una transformación total. Tu sensibilidad te permite vislumbrar cómo realizarla. Solamente deberías tener en cuenta que lo más importante es que pudieras emplear de una manera justa lo que tiene que ver con tu forma de ser y lo que enmarca a todos los demás; así todo fluirá más fácilmente. Seguir leyendo...