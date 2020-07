Horóscopo semanal del 27 de julio al 2 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El día 27, lunes, hoy deberías intentar equilibrar tu gran tensión emocional y compaginarla con tu gran energía mental. Tendrás muchas ideas pero para que estas sean aprovechables deberás tomar distancia de ellas y dejar que todo siga un camino más fluido y no tan razonado. Es un día ideal para tus relaciones sociales. El martes 28, será un día en el que tal vez sientas que está a prueba tu valía, ya que tienes por un lado la habilidad de ser una persona muy intensa y por otro lado actuar con inteligencia y rapidez; que por cierto nunca te faltan. Te acompañará la simpatía y la generosidad con los demás, lo que facilitará mucho tus acciones. Seguir leyendo...

Tauro: El 27, lunes, es un día en el que tendrás “El guapo subido” y ese atractivo y esa simpatía te ayudarán mucho en todos los compromisos y actos que debas realizar. Intenta evitar que tus emociones alteren tu ánimo y disfruta de este día especial. El martes 28, hoy notarás que si has sabido explicar tus acciones menos coherentes del pasado con ciertas personas, la fortuna te ayudará. Pero para ello no tienes que pensar que siempre te sacrificas. Al revés saca fuerzas de flaqueza y disfruta de todo. Seguir leyendo...

Géminis: El día 27, notarás que cuentas con ideas importantes para proyectar, pero fíjate quesean realistas. Y para ellos apóyate en tu intuición, en tu ingenio y en tu maravillosa forma de creativa de realizar todo. El martes 28, hoy notarás que para utilizar tu mente de una forma fértil y fructífera deberás estar de una manera muy calmada y sosegada, porque es la única forma de poder mostrar todo tu talento. Además utiliza este día también para cuidarte y descansar. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 20, sentirás hoy que tus vínculos emocionales desatan muchas emociones inconclusas que deberás enfrentar. Lo mejor del día es que podrás utilizar tu simpatía y buen carácter; lo que te ayudará mucho a ser una persona confiable y diplomática. El martes 28, hoy deberás basarte en el equilibrio de tus emociones y de tu intelecto, ya que hay momentos en los que notarás cierta tensión, y eso podría estropear tus planes. Deberías enfocarte en lo que aumente tu grado de seguridad y no tus ambiciones, que son efímeras. Seguir leyendo...

Leo: El 27, lunes, notarás que tienes un día un poco rebelde y que no te conformas con la usual. Además crees que los demás te desafían; y tú, quieres demostrar lo mejor de ti, siempre. Lo que significa que será un día movidito. El martes 28, notarás que es un día un poco complicado en cuanto a tu mundo emocional y al psíquico. Por eso deberás dejar todo lo que te comprometa en exceso y no puedas llevar con tranquilidad. Básate en tu ingenio y sabrás paliar la falta de serenidad y de calma de este momento. Seguir leyendo...

Virgo: El 27, lunes, hoy dispondrás de una gran energía mental. Y además contarás con unas ideas increíbles, que podrás llevar a cabo, después de tanto tiempo de preparación y de estudio de las mismas. El martes 28, hoy es un día en el que la fortuna te acompañará en tareas comunicativas, tanto orales como escritas. Y además en las mismas deberás darles un grado de profundidad y de entusiasmo muy grande, para que salgan adelante. Seguir leyendo...

Libra: El día 27, lunes, hoy juegas un papel de mucha importancia en tu historia y en la de los que te rodean; ya que estarás en una situación idílica en la que tus inspiraciones y tu lado creativo se conjugarán para que puedas disfrutar de todo lo que realizas. El martes 28, hoy tendrás que armarte de paciencia y organizar tus finanzas y tus ahorros de una manera práctica y original, para evitar pérdidas innecesarias. Muchas veces con un pequeño recorte todo sale “A pedir de boca”. Así que presta atención y que todo sea efectivo. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes día 27, hoy tu gran sensibilidad y cierta tensión emocional te acompañarán en ciertos momentos del día. Así que presta atención para evitar caer en asuntos que no te interesan ni para discutir ni para profundizar en ellos. Al revés procura que todo sea leve y ligero Y que todo discurra suave como el viento en una pluma. El martes 28, en esta jornada la vida te pide un mayor grado de intimidad y de exteriorizar lo que piensas y lo que sientes; ya que a veces te encierras demasiado, y eso no es bueno, porque te reconcomes y te vuelves con más introspección; lo que no te ayuda para nada, y menos a sentir la dicha de la vida y la felicidad del día a día. Seguir leyendo...

Sagitario: El día 27, lunes, hoy tiran de ti dos fuerza antagónicas y disparan tus emociones, lo que te perjudica, porque lo haces todo de una manera contradictoria. Deberás pausar tu pensamiento tan rápido e intentar relajarte profundamente. De esta manera todo será mucho más fácil. El martes 28, será un tiempo en el que soñarás con proyectos más fáciles y más amenos de realizar. Ya que no te interesa la vida pesada y complicada. Buscas hoy mayor tranquilidad y poder disfrutar de momentos de diversión y de confianza en tus ideales. Disfruta de todo ello. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 27, hoy intenta confiar más en tus habilidades, y evita desacuerdos con los demás que te lleven a incomprensiones emocionales; que lo único que consiguen es descabalarte. Calma y da todo tu cariño a los demás. El martes 28, hoy sentirás que tienes ciertas constricciones y que aumentan los pequeños problemas a la hora de solucionar pequeños aspectos de todas tus actuaciones y ocupaciones. No te preocupes y tómatelo todo con una gran tranquilidad. Es lo mejor para ti. Seguir leyendo...

Acuario: El día 27, hoy la magia de tu creatividad inspira tus actividades y todo lo que realices. Y la fortuna te acompaña en todo momento. Lo que debes evitar es enzarzarte en disputas nimias que solamente sirven, para que más tarde tengas que perder el tiempo en solucionarlo. El martes 28, hoy necesitas plantear tus nuevos proyectos de una manera equilibrada y justa y principalmente que no existan resquicios para que te pongan pegas a la hora de ponerlos en marcha. Deja todo bien claro y tu ingenio hará el resto; ya que te sentirás en tu salsa, si logras lo que pretendes. Seguir leyendo...

Piscis: El 27, lunes, tienes todo el potencial para crear una atmósfera idílica en familia y en el entorno más cercano. Así que aprovecha y disfruta de tus momentos especiales. Notarás que tienes el don de alegrar la vida de los demás. El martes 28, hoy es un día importante ya que tendrás que equilibrar cómo realizas tus tareas diarias sin que repercutan en tus bases estabilizadoras. Porque lo más importante es que sepas llevar todo con calma y de una manera efectiva. Seguir leyendo...