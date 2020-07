Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 27 de julio al 2 de agosto

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 27, lunes, hoy juegas un papel de mucha importancia en tu historia y en la de los que te rodean; ya que estarás en una situación idílica en la que tus inspiraciones y tu lado creativo se conjugarán para que puedas disfrutar de todo lo que realizas. El martes 28, hoy tendrás que armarte de paciencia y organizar tus finanzas y tus ahorros de una manera práctica y original, para evitar pérdidas innecesarias. Muchas veces con un pequeño recorte todo sale “A pedir de boca”. Así que presta atención y que todo sea efectivo.

El miércoles 29, hoy es un día en el que lo más importante es volver a la infancia para sentir esa seguridad y esa felicidad interna que sentías, y que ahora, a veces pierdes, por las prisas del momento o por las vicisitudes de la vida. Disfruta por eso de todo y diviértete. El jueves 30, hoy tu mayor fuerza es tu vialidad. Y junto a ella evitar engaños de tu imaginación o situaciones confusas que no sientas como seguras y confiables. Así que sigue tu instinto y no te equivocarás. El viernes 31, pon al día tus emociones y da lo mejor de ti. Porque hay una mujer cercana que necesita tu apoyo y cariño. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero si lo logras te sentirás estupendamente.

El sábado 1, es el día para reorganizar tu hogar y dejar más sitio para todo. Cuanto más espacio más tiempo ganado en colocar todo y en sentirte a gusto con tu entorno. Y el domingo 2, es un día en el cual podrás sentirte como si destacaras en todo lo que haces. Y como si te prestaran una atención especial. Aprovecha y disfruta.

