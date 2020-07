Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 27 de julio al 2 de agosto

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes día 27, hoy tu gran sensibilidad y cierta tensión emocional te acompañarán en ciertos momentos del día. Así que presta atención para evitar caer en asuntos que no te interesan ni para discutir ni para profundizar en ellos. Al revés procura que todo sea leve y ligero Y que todo discurra suave como el viento en una pluma. El martes 28, en esta jornada la vida te pide un mayor grado de intimidad y de exteriorizar lo que piensas y lo que sientes; ya que a veces te encierras demasiado, y eso no es bueno, porque te reconcomes y te vuelves con más introspección; lo que no te ayuda para nada, y menos a sentir la dicha de la vida y la felicidad del día a día.

El miércoles 29, hoy es un día para centrarte en todo lo que quieres iniciar en tu vida. Y en cómo quieres aparecer ante los demás, ya sea como personalidad, o como forma de actuación en los distintos escenarios en los que te encuentres. Será un día feliz, si sabes aprovecharlo. El jueves 30, déjate guiar por tu instinto y tus percepciones que siempre te llevan por el mejor camino. Ya que tu manera de perseguir todo, a veces te hace sentir ofuscación, y te empeñas en “Meterte donde no te llaman”. Así que olvida todo lo que creas que no va a tener un buen resultado.

El viernes 31, lo más importante hoy es que te preocupes de los demás y que les des el cariño que se merecen. Porque en otras épocas has recibido a manos llenas. Así que ahora está bien que lo devuelvas. Y de esta forma la ley de atracción funcionará perfectamente en tu vida. El sábado 1, es un momento para dedicarte a leer o a escribir O tal vez a una reunión con amistades cercanas que hace tiempo querías tener. Disfruta. Y el domingo día 2, es un día en el que tendrás que resolver asuntos varios que dejaste inacabados hace tiempo. Si le dedicas un tiempo con concentración, acabarás rápidamente.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.