Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 27 de julio al 2 de agosto

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El 27, lunes, hoy dispondrás de una gran energía mental. Y además contarás con unas ideas increíbles, que podrás llevar a cabo, después de tanto tiempo de preparación y de estudio de las mismas. El martes 28, hoy es un día en el que la fortuna te acompañará en tareas comunicativas, tanto orales como escritas. Y además en las mismas deberás darles un grado de profundidad y de entusiasmo muy grande, para que salgan adelante.

El miércoles 29, hoy es un día muy importante porque te notas con tu palabra tanto oral como escrita muy suelta y que será muy efectiva en todo lo que realices tanto en el plano profesional, como en el práctico. Así que disfruta y mira la vida a través de toda esa gran habilidad que hoy tienes. El jueves 30, no te interesa enredarte en asuntos que no son seguros o que no ves con claridad. Así que utiliza tu intuición creativa y tu percepción interna para salvar cualquier momento o cada acción del día.

El viernes 31, hoy deberás solucionar esos asuntos del pasado con la familia y el domicilio donde vives. Ya que hace tiempo propusiste un cambio y reforma y aún no lo has llevado a cabo. “Manos a la obra”. El sábado 1, notarás que necesitas dar mucho cariño a los tuyos y/o a tu pareja. Es un día especial para ser una persona generosa y amable con todos. Y recibirás esas sonrisas de agradecimiento, que tanto te gustan. Y el domingo día 2, es un día para llevar a raya las cuentas y para lograr con calma esa estabilidad que tanto te preocupa. Calma.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Virgo. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.