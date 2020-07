Horóscopo del martes 14 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Será un día especial para hacer conseguir hacer las paces con una amistad o pariente cercano con quién tuviste “Tus más y tus menos”. Así que como tienes una energía más cariñosa y afable, será más fácil que podáis hablar tranquilamente. Por eso intenta hoy solucionar todo aquél malentendido. Después te sentirás mucho mejor y con mayor comodidad. Ampliar información...

Tauro: Hoy es un día en el que notas desde que te levantas que es distinto y en el que percibes que los cambios te favorecen ya que te hacen ser más prudente y más amable que en otras ocasiones. Actúas con más contención y a la vez con más convicción. Lo que te favorece enormemente. Y además podrás tratar de manera más fácil con mujeres. Ampliar información...

Géminis: En este día tu rapidez de acción y tu capacidad de creación y de innovación estarán muy fortalecidas. Por eso es el momento es en el contarás con las herramientas necesarias para utilizar esa gran energía que notas y ese entusiasmo que deberás reconducir hoy por el sitio adecuado y en la cantidad precisa, para rendir al máximo. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día en el que te darás cuenta de que necesitas soltar y dejar atrás tus bloqueos emocionales; y además tendrás que asentar tus bases y tus ideas para ir siguiendo el curso de la corriente. Evita forzar las acciones. Lo que sientes y lo que piensas están armónicos y te ayudarán a ser más responsable y a actuar con cautela. Ampliar información...

Leo: Hoy es un día en el que sentirás que tienes un encontronazo bastante fuerte con la realidad y con lo que has hecho a lo largo de tu vida. Ya que profundizarás en tu forma de ayudar y de apoyar a los demás. Y especialmente en si lo has hecho de la forma adecuada. No te preocupes, siempre puedes corregir el rumbo y girar unos cuantos grados. Ampliar información...

Virgo: Hoy necesitas aprender a evitar meter la directa e ir a toda prisa en todo durante esta jornada. Deberás por el contrario intentar reflexionar con tranquilidad; y de esta manera encontrarás más fácil solución a todo, lo que realices; especialmente en relación a tus ocupaciones, a tu profesión y al trato con altos mandos. Ampliar información...

Libra: Es un día en el que será clave en tu vida ya que te enfrentarás a tu propio valor y a todo lo que te gusta realizar tanto para ti como para personas que normalmente ayudas y aconsejas. Todo ello de forma práctica y para sentiros a gusto. Es un momento de mucha vitalidad y de que todo “Corre que vuela”, así que adelantarás mucho en tus acciones. Ampliar información...

Escorpio: Hoy te darás cuenta de que en esta jornada notarás que te cuesta más de lo normal comunicarte y conversar con los demás de una manera desenfadada. Es como si percibieras que surgieran ciertos problemas de tu pasado que no hubieras resuelto. Por eso deberás enfrentarte a ellos Ahora tienes la oportunidad de hacerlo y de soltarlos para siempre. Ampliar información...

Sagitario: En esta jornada tomarás cierta distancia de todo y notarás que no tienes hoy una visión clara de la vida. Además tu forma de conectar con los demás tiene a veces ciertos vaivenes emocionales. Pero aprenderás mucho de ti; y también de los demás. Ya que al interactuar podrás elegir de qué forma respondes y como solucionas todo de una manera fluida. Ampliar información...

Capricornio: En este día notarás como una especie de cierta falta de confianza y de perspectiva en todo lo que tenías en mente realizar. Así que mantente firme en tus convicciones y sigue adelante; porque tu gran productividad anterior te ayudará a través de tu experiencia de vida. No importa que vires en medio de las acciones pero hazlo con seguridad. Ampliar información...

Acuario: Hoy es un día en el cual deberás utilizar tu gran creatividad y talento para tu vida romántica. Porque tienes una buena disposición, te sientes con inspiración y además tienes el convencimiento de que lo que preparas con amor, tiene todas las de ganar. Así que adelante e ingéniatelas como tu mejor sabes. Todo resultará estupendo y tu felicidad será enorme. Ampliar información...

Piscis: Hoy te darás cuenta de que tus talentos resaltan y aumentan y de que te ayudan a producir una combinación maravillosa y muy alegre para disfrutar de la naturaleza y aprender a cuidarla aún más de lo que ya haces normalmente. Así que disfruta de ella y de los seres vivos que la habitan. Será un día genial y te notarás más ágil y más joven que de costumbre. Ampliar información...