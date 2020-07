Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 13 al 19 de julio

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El 13, se notará mucho tu amabilidad y tu fortaleza a la hora de afrontar todos los retos de hoy. Y sentirás que puedes con todo porque te sientes más libre de cargas y de problemas. Disfruta. El martes 14, en este día sentirás que tienes un encontronazo con la realidad y con lo que has hecho en tu vida. Ya que profundizarás en tu forma de ayudar a los demás. Y especialmente en si lo has hecho de la forma adecuada. No te preocupes, siempre puedes corregir el rumbo y girar unos cuantos grados.

El miércoles 15, lo más importante es que clarifiques en tu mente lo que quieres lograr. Porque estás en un momento en el cual tienes ciertas dudas y a veces un poco de confusión, en tus conocimientos y en la forma de plantear todo. Asegúrate de tener confianza y adelante. El jueves 16, necesitas emplearte a fondo y poner todo tu entusiasmo y tu “Buen hacer” para conseguir que lo que quieras lanzar en tu profesión sea lo más adecuado al momento y al lugar en el que lo quieres realizar. Sigue tu instinto y no te dejes llevar por cambios de última hora.

El viernes 17, estás ante un reto contra ti, y en base a tu manera de entrar de lleno en las profundidades de tu mente. Si necesitas indagar busca a alguien que pueda ayudarte, ya que si no lo haces correctamente, no solucionarás nada y te sentirás después peor. El sábado 18, en este día tendrás a prueba tu valor. Y parece que crees que lo tienes todo en contra. Pero como no sueles cejar fácilmente, te darás cuenta de que tu fuerza interior y tu gran insistencia son las que te ayudarán en todo momento. El domingo 19, es un día ideal para planificar esos nuevos proyectos que tanto ansías. Si los realizas con amistades serán más productivos y divertidos a la vez. .

