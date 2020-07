Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 13 al 19 de julio

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 13, tendrás que dedicarte de pleno a la familia y a temas domésticos que dejaste sin terminar, días atrás. Tendrás que emplearte a fondo y realizarlo de una manera optimista y agradable. Y esto te dará una gran comprensión de los demás y de ti. Lo que te ayudará en tu evolución. El martes 14, notarás una cierta falta de confianza y de perspectiva de todo lo que tenías en mente realizar. Así que mantente firme en tus convicciones y sigue adelante; porque tu gran productividad anterior te ayudará a través de tu experiencia de vida.

El miércoles 15, es importante la improvisación y la innovación en tu trato con familiares cercanos. Porque a veces sientes que te coartas y que no te lanzas a dar explicaciones. Y si lo realizas, verás cómo es más sencillo de los que crees, y te quedarás más a gusto. El jueves 16, tendrás que apoyarte en tu lado sensible e intuitivo. Y dejar la fortaleza o las ganas de demostraciones y de destacar ante los demás. Porque de esta manera serás más feliz y podrás disfrutar más de la vida; no solamente tu sino también con los tuyos.

El viernes 17, para sentir más seguridad y aplomo, solamente tienes que dejar de forzar las cosas. Deberás fluir como un río o como el viento entre las hojas de los árboles y así comprobarás que lo que tienes en tu vida, es una dicha absoluta. El sábado 18, tu mejor apoyo serás tú, y la forma en la que tienes de realizar y de encarar todo. Tienes fuerza, tienes valentía y sabes dar un toque de humor en los momentos adecuados, así que a disfrutar y a vivir con alegría durante este día. Y el domingo 19, tendrás que aprender también a descansar y a relajarte, porque tu salud es lo principal. Así entrarás en la semana de una manera más energética.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Capricornio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.