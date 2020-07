Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 13 al 19 de julio

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes día 13, hoy notarás que tus vínculos emocionales se alteran de forma radical. Y no sabrás como enfrentarte a ellos. De hecho lo más recomendado es la serenidad y tratar cada tema en su momento; evita mezclar todo a la vez. El martes 14, en esta jornada notarás que te cuesta más comunicarte y conversar con los demás de manera desenfadada. Es como si surgieran ciertos problemas de tu pasado que no hubieras resuelto. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo y de soltarlos para siempre.

El miércoles 15, es un día en el cual deberás apoyarte en la calma y en la paciencia para poder conseguir ayudar a una persona cercana que necesita de ti. Ponte en su lugar y cuando estés con ella solamente mírala a los ojos; entonces sabrás que tu cariño la envuelve y que te entiende si todo lo realizas con amor y cariño. El jueves 16, tienes ante ti un día idóneo para solucionar asuntos de pareja y con amistades cercanas. Esto te ayudará a sentirte con mayor serenidad y confianza en que todo se puede arreglar con cariño y comprensión.

El viernes 17, deberás curar los recuerdos de tu infancia sobre asuntos no resueltos o enfrentamientos con personas de autoridad. Y para ello agárrate a tus bases sólidas y a tu jovialidad. Además tendrías que valorar tu gran disciplina que siempre te ha ayudado a ser una persona coherente y a dar lo mejor de ti. Felicidades. El sábado 18, la fortuna llegara a tu vida cuando consigas deshacerte de esos problemas subconscientes que yacen desde tu juventud y que no has podido soltar del todo. Cuando lo consigas serás una persona llena de alegría y de libertad interior. Y el domingo día 19, es un día en el que tendrás que poner en orden los bienes gananciales y los bienes inmuebles, porque ha llegado el momento de hacer frente a la situación actual.

