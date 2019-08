Horóscopo del jueves 15 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es importante llegar a consensos con las personas con las que trates. Será un día muy importante porque notarás como tus metas y todos los asuntos relacionados con ellas se movilizan Y si has tenido en cuenta a los demás, todo saldrá estupendamente. Si no es así, deberás rectificar en cómo está tomando forma y cambiar las directrices. Ampliar información.

Tauro: Podrás en el día de hoy dar forma y profundidad a los sentimientos que tienes con tus allegados, ya que dependerá mucho de la manera en la que utilices tus conocimientos para poder llegar a los demás, de la forma que deseas. Tus emociones están un poco revueltas y necesitas mucha libertad para demostrar tu creatividad y tu originalidad. Ampliar información.

Géminis: Todos tus proyectos y lo que inicies tendrá la marca de la novedad y de lo futurista, pero debes de tener en cuenta que necesitas organizar todo con mucha tranquilidad para evitar “Errores de cálculo” debido a la rapidez de tus cambios de humor y a las diferentes formas en la que lo realizas. Es importante seguir un plan y proyectar tus ideas poco a poco. Ampliar información.

Cáncer: Hoy tu mayor desafío será aprender a dar y a recibir. Muchas veces te cuesta dar y otras veces recibir. Tienes que aprender que las dos formas son parte de lo mismo, y que cuanto más des, más recibes. Seguramente lo has percibido en muchas ocasiones; pero hoy en especial te darás cuenta de una forma más “Consciente y real”. Ampliar información.

Leo: Hoy lo más importante para ti es aprender a expresar tu cariño de una forma sincera. Solamente si la relación con los demás y con la pareja está realizada con generosidad, entonces surgirá todo un abanico de posibilidades óptimas en tu vida. Aprovecha la creatividad y la originalidad propias, y tu brillo personal para lograr cotas altas en todo lo que persigues. Ampliar información.

Virgo: Hoy deberías examinar la forma en la que te relacionas con los demás. Ya sabes que es mejor usar la generosidad, porque te sientes con plenitud y todo llega más fácilmente a tu vida, después. Una vez que lo compruebas, crees que no es posible y que es un “Milagro”, pero es así. Tu mayor tesoro es irradiar calma y paz a tu alrededor y así les llegara a todos tu cariño. Ampliar información.

Libra: En el día de hoy tus relacione románticas estarán en entredicho; lo que no significa que no sean reales, sino que tú buscas la perfección. Solamente encontrarás “La verdad” en la calidez del amor que brindas a los otros. Una vez has conseguido tu dicha interna, podrás expandirla a los demás, como si fuera un aroma sutil que los envuelve y los ama. Ampliar información.

Escorpio: Tu desafío hoy se refiere a todas las acciones que realices con la familia y personas allegadas. Notarás que ellos demandan más tiempo que otras veces. Y es cierto que con las ocupaciones del día, a veces se te pasa por alto prestar la atención que se merecen. Solamente desde el núcleo del amor podrás conseguir que todo quede rodeado de buen ambiente y gratitud. Ampliar información.

Sagitario: Es un día especial para prestar atención a las reuniones con amistades y personas cercanas, y a las conversaciones profundas sobre temas que te gustan. Es importante estrechar lazos con aquellos que quieres, y además compartir y aprender siempre te gusta. Por eso el intercambio hoy está asegurado. Aprovecha y disfruta de todo ello. Ampliar información.

Capricornio: Hoy deberías pedir ayuda a una persona amiga o cercana que te eche un cable en temas financieros. Tal vez necesites otro punto de vista para poder solventar ciertos proyectos que tienes pero que no cuentan con la suficiente solvencia para salir a la luz. Si compartes con alguien todo, te ayudará muchísimo a ver con claridad. Ampliar información.

Acuario: Hoy eres el eje principal de muchos aspectos diferentes de tu vida, que tenías olvidados. Te darás cuenta de que necesitas poner en orden tus prioridades para poder seguir adelante con todo, de una forma “Nueva y diferente”. Darás un gran salto hacia el futuro cercano si aprendes que deberías poner a trabajar la “Consciencia” en ello. Ampliar información.

Piscis: Hoy lo principal es que te evadas y que descanses. Muchas veces tienes deseos de tener tiempo para ti. Aprovecha todos los huecos del día en los que puedas disfrutar de lo que te gusta. Tu imaginación será un torbellino de ideas y con ello podrás realizar muchas obras gracias a tu gran inspiración. Cuentas demás con una gran dosis de intuición. Ampliar información.