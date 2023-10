Incendio en una discoteca de Murcia, última hora | Las discotecas del incendio de Murcia estaban funcionando sin licencia desde enero de 2022

El delegado del gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, ha confirmado esta mañana que ya se ha localizado a los cinco dados por desaparecidos desde la madrugada de este domingo tras los incendios producidos en las discotecas de Atalayas, en Murcia, y ha informado de que no existen más cadáveres en la zona siniestrada una vez que han finalizado los trabajos de desescombro.



En declaraciones a TVE, Jiménez ha señalado que se confirma que el número de fallecidos en 13 porque "los bomberos ya tienen controlada la zona de escombros" y no se han encontrado más cuerpos, y que dos personas desaparecidas han sido localizadas en las últimas horas, una en casa de un familiar y otra en la playa. Según explicó el alcalde de Murcia, José Ballesta, esta mañana, las otras tres contactaron con sus familias anoche.



"Probablemente ya no hay más desaparecidos porque están todos controlados", ha dicho el delegado del gobierno en Murcia, quien ha añadido que todavía no se ha podido identificar de forma definitiva a los fallecidos, ya que para ello se necesita que los cuerpos estén completos y en algunos casos han aparecido solo extremidades.