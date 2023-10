El drama de Ferney Lozano, perdió a su esposa en el incendio de la Fonda: "Su móvil todavía suena"

Ferney es un locutor de radio dicharachero y uno de los más famosos entre la población latina que reside en la Región de Murcia, gracias a su programa 'El Mañanero' de la emisora SuperMix, pero este lunes su voz suena apagada. "No sé nada de mi pareja desde la madrugada del domingo", subraya Ferney Lozano, muy afectado por la ausencia de noticias de Olga Lucrecia, desde que se produjo el trágico incendio en el que murieron trece personas dentro de la Discoteca Fonda Milagros.

"Mi esposa está en paradero desconocido", insiste el afamado locutor de radio. "Estoy a la espera de que me diga algo la Policía Nacional". Ferney no se despega de su teléfono, soñando con una llamada milagrosa que le diga que han encontrado sana y salva a su querida 'Lula', como llama cariñosamente a Olga Lucrecia: una bella ecuatoriana, de 56 años, enfermera en una clínica privada en la capital del Segura.

"El sábado, salí con 'Lula' a celebrar en Orihuela el cumpleaños de una oyente de radio SuperMix y sobre la medianoche regresamos a la zona de Atalayas en Murcia", precisa este colombiano, sin poder quitarse el nudo en la garganta que le atenaza durante la entrevista que concede a EL ESPAÑOL, para ver si alguien le puede informar del paradero de su "esposa".

"Si alguien sabe algo de 'Lula' que se ponga en contacto con la emisora o con la Policía Nacional", implora. Ferney y Olga no están casados, pero a este locutor de radio no le hace falta un anillo para saber que es la mujer de su vida. De hecho, también llama "hija" a su hijastra porque aclara que la quiere "como si fuese mía".

- ¿A qué local fue con su mujer en la zona de ocio Atalayas?

- Ferney Lozano: A la Fonda Milagros porque solemos frecuentarlo. Esa discoteca se llena todos los fines de semana porque es un sitio muy nuestro porque tiene las características de nuestro país, como la música y la decoración, con instrumentos musicales de Colombia, guitarras, maracas, sombreros colombianos, campanas...

Vídeo tomado desde el palco número 18 por los asistentes al cumpleaños mortal de Eric Hernández en la Discoteca Fonda Milagros de Murcia.

La fama de Ferney le ha llevado también a protagonizar bolos en discotecas de ambiente latino, como Fonda Milagros, debido a que tiene miles de seguidores en 'El Mañanero': un programa donde se alternan canciones, con boletines informativos, y las bromas que la gasta a los oyentes que le escriben por WhatsApp para pedirle temas de merengue, bachata, ballenato... La madrugada de este domingo no fue a trabajar a esa sala, pero era inevitable que muchos fans se acercaran a saludar a este colombiano.

"Como me conoce tanta gente iba de un sitio para otro en la discoteca". Ferney estaba "un rato" en la pista de baile, después subía a la primera planta, donde estaban los palcos, más tarde regresaba abajo "para tomar algo" en alguna de las dos barras... 'Platicaba' con la gente y se hacía fotos con la misma simpatía que siempre derrocha en la emisora de radio: SuperMix. "La verdad es que la noche iba bien".

- ¿Cuándo comenzaron los problemas?

- Ferney Lozano: Estaba en la planta de abajo cuando la gente empezó a decir que había humo y en cuestión de minutos cogió fuerza. Primero olía a quemado, luego empezó a salir humo y no podíamos respirar. Además, se fue la luz y no se veía nada. Todo eso ocurrió en cosa de 3 o 4 minutos.

- ¿Cómo reaccionó en ese momento?

- Mi mujer iba con sus amigas, de un lado a otro en la discoteca. No pude ver dónde estaba 'Lula' cuando aquello se llenó de humo. La gente decía que el fuego se inició arriba [en la planta de los palcos], pero yo eso no lo sé. El humo negro salía por todos lados y no podíamos respirar. En la puerta estaba la gente atrancada, no podía salir de la discoteca, así que lo primero que hice fue calmar a la gente diciéndole: 'Vamos a salir despacio'. Yo pensaba que mi esposa habría salido a la calle, pero no fue así.

Pasaban dos minutos de las seis de la madrugada de este domingo, cuando se vino abajo la vida de Ferney, como a muchos otros clientes de la Fonda Milagros que no veían salir del local a sus amigos o familiares, mientras que una lengua de fuego devorada la discoteca como si fuese un 'ninot' de las Fallas de Valencia. "No paré de buscar a Olga: yo gritaba su nombre entre la gente como un loco, pero no la encontraba".

Vídeo del incendio en la Discoteca Theatre de Murcia

- ¿Cómo reaccionó el personal de la Discoteca Fonda Milagros?

- Ferney Lozano: Unos iban con los extintores combatiendo el fuego y otros ayudando a desalojar, pero las llamas cogieron mucha fuerza en un momento. Los bomberos no pudieron controlar el incendio cuando llegaron.

Prueba de ello es que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios de Murcia tuvieron que hacer agujeros en la estructura porque la temperatura se elevó por encima de los 1.000 grados centígrados. Las llamas se propagaron desde la Fonda Milagros a la sala anexa, Teatre, incluso afectaron a otra disco: Golden. "Estoy pasando fatal todas estas horas sin saber nada de 'Lula' y encima no nos dicen nada, solo que tenemos que esperar".

De momento, la Policía Nacional ha confirmado que ha identificado a 4 de los 13 cadáveres localizados en el interior de la Fonda Milagros. El Ayuntamiento de Murcia ha confirmado que tanto esta sala, como la anexa, Teatre, estaban funcionando sin licencia de actividad desde marzo de 2022: un año y medio abriendo sus puertas ilegalmente a miles de jóvenes, incluso menores de edad. "He trabajado en muchas discotecas y entiendo del sector, creo que Fonda Milagros tiene un aforo de 400 a 450 personas", calcula Ferney, sobre la gente que podía haber en el local la noche del incendio.

- La Policía ha identificado a 4 de los 13 fallecidos y ha localizado a 5 personas desaparecidas. ¿Alguna de ellas es su pareja?

- No. Yo estuve esperando en el precinto que desplegaron en la zona de Atalayas, desde las seis de la madrugada hasta la una de la tarde del domingo, y luego fui al pabellón con el resto de familiares de los desaparecidos, pero la Policía Nacional me dijo que ya nos informarían. Su teléfono todavía da tono y la Policía dice que eso es buena señal. Mi esperanza es que 'Lula' sea una de las personas hospitalizadas.

Ferney no pierde la esperanza de localizar con vida a su gran amor. "Olga y yo nos conocimos porque me pedía canciones de bachata por el WhatsApp de la radio, ahí comenzó nuestro coqueteo y quedamos para tomar un café: desde entonces llevamos juntos doce años".

Sigue los temas que te interesan