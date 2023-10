Por qué las discotecas incendiadas abrían con orden de cierre: "Hubo dejación de funciones"

"Abierto de viernes a domingo". El anuncio lo realiza Fonda Milagros en Instagram, resaltando que es la cuenta oficial. Ofrece información sobre eventos desde el 13 de junio. La sala Teatre también es fácil de encontrar en redes sociales. Hace apenas cinco días dejó claro: "Jueves con J de jaleo". No se escondían, los dos locales estaban abiertos al público en una zona de ocio nocturno. Sin embargo, según el Ayuntamiento de Murcia, "la mercantil Teatre Murcia SL ha estado funcionando sin permiso municipal desde el 10 de enero de 2022".

Es una de las incógnitas a resolver en el caso del trágico incendio producido en la madrugada del domingo. La investigación será ardúa. Francisco Adán, abogado de La Fonda —como se conoce al lugar popularmente—, aseguró este lunes que el local contaba con licencia, según le habían transmitido sus clientes. ¿Ha podido él ver los papeles? "La documentación se encontraba en el interior del local y se ha quemado", respondió ante los medios de comunicación. Cabe recordar que este negocio tenía arrendado el local a Teatre SL, propietario de las tres salas siniestradas.

Por su parte, María Dolores Abellán, portavoz de la discoteca Teatre, apuntó que ellos tienen "la licencia en regla". Además, expuso a Efe que los abogados del dueño de la sala "rebatirán las irregularidades y mentiras que se han dicho".

["Nosotros sí tenemos salida de emergencia, 'La Fonda' no lo sé", dice la portavoz de la Sala Teatre]

Abellán apuntó que el dueño está "destrozado" con lo ocurrido, tal y como hizo Adán sobre su representado. María Dolores destacó los motivos del Ayuntamiento para asegurar que no tienen licencia: "No sabemos, no entendemos la motivación del Ayuntamiento para decir que Teatre no tiene licencia porque es conocida en Murcia y en el Mediterráneo, es una discoteca insigne y todo el mundo sabía que funcionaba. Desconozco si los motivos son políticos o de qué color son".

Sobre el desconocimiento de la Fonda sobre la situación irregular del local, Abellán se defendía señalando que "es muy sencillo decir eso". "Era conocedora de cualquier situación porque estaba funcionando ya un tiempo".

En cualquier caso, Adán, abogado de la Fonda, aseguró haber recibido una inspección hace un año. Se les habría requerido hacer dos modificaciones en el local. Una retirada de decoración altamente inflamable y la adecuación de las puertas de entrada, que fueron sustituidas por unas antiindencios. En una inspección posterior se le pidió una insonorización del local. Todo se llevó a cabo, según el letrado.

¿Por qué no cerro?

El Ayuntamiento era el garante de que se cumpliera el cese de actividad. La resolución fue dictada el 10 de enero de 2022 por parte del concejal de Urbanismo de entonces, Andrés Guerrero. EL ESPAÑOL preguntó al consistorio si había habido alguna inspección para comprobarlo. El actual equipo de Gobierno no respondió sobre si en los dos meses que llevan se hicieron: "Está decretado el secreto de sumario, está en investigación". Tampoco sobre si se llevó a cabo una inspección del cierre por parte del anterior equipo de Gobierno. "Se está investigando todo y se depurarán responsabilidades".

Este periódico también se puso en contacto con la corporación municipal socialista, que anteriormente regía el Ayuntamiento. Apuntaron que, tal y como se expuso en rueda de prensa, el 11 de octubre se da la orden al servicio de inspección. "Del dato de inspecciones no se dio traslado al concejal".

[Las discotecas incendiadas en Murcia carecían de licencia y tenían orden de cierre desde marzo de 2022]

Facua apunta a una "dejación de funciones" por parte del Ayuntamiento. "Resulta gravísimo que el Ayuntamiento de Murcia no verificase el cumplimiento de la orden de cierre dictada en 2022 sobre dos de las discotecas incendiadas en Murcia. Esperamos que se depuren todas las responsabilidades, incluidas las derivadas de esta dejación de funciones".

En palabras de Rubén Sánchez, portavoz de la organización, a EL ESPAÑOL, el Ayuntamiento debe asegurarse del cierre con inspecciones en tiempo y forma después de la resolución dictada. No vale solo con hacerlo en una ocasión concreta. "Si sabes que es un local de ocio nocturno no puedes ir a cualquier hora del día tampoco", apuntaba.

En caso de haberse producido las diligencias pertinentes, habría que saber si se realizaron de la manera correcta por parte del inspector encargado. Para ejemplicar este punto, Sánchez recuerda el caso de la listeria producido en la carne mechada de Magrudis. En este caso, se cree que los informes de la veterinaria no fueron completos. La jueza mantiene su imputación, aunque ella apunta que fueron los dueños quienes le ocultaron información, eximiéndose de responsabilidad.

"Esto es gravísimo", escribió Sánchez en Twitter. "Teatre y Fonda Milagros, dos de las tres discotecas incendiadas en Murcia, tenían orden de cierre desde 2022. Los empresarios no acataron la resolución del Ayuntamiento, pero el gobierno municipal tampoco comprobó que se la saltaban".

La versión del Ayuntamiento

"Estamos ante una tragedia sin precedentes y vamos a acturar con contundencia para depurar las responsabilidades sobre lo ocurrido hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste", aseveró Antonio Navarro, teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Murcia envió una nota a los medios en la que exponía que actuará "con toda la contundencia ante la justicia contra la mercantil Teatre SL para depurar las responsabilidades por el incendio que ha costado la vida a 13 personas en las discotecas de la zona de ocio de Atalayas".

Además, desde el nuevo Gobierno de Murcia aseveran que han "confirmado que la mercantil Teatre Murcia SL ha estado funcionando sin permiso municipal desde el 10 de enero de 2022, cuando se dictó por parte del anterior Equipo de Gobierno una orden de cese de actividad que ha sido incumplida".

[El abogado de la discoteca Fonda Milagros de Murcia asegura que la licencia se quemó en el incendio]

Dicha autorización solicitaba dividir la nave en dos para obtener dos locales de los que resultarían Teatre y La Fonda. Fue denegado. "Los técnicos del Ayuntamiento consideraron que dicha modificación requería la obtención de una nueva licencia, ya que se había modificado la configuración anterior".

Según el Ayuntamiento, tras denegarse la partición, "la empresa presentó un recurso administrativo contra la orden de cese de actividad, que le fue desestimado el 23 de febrero de 2022, manteniéndose en vigor la orden de cese".

Cabe destacar que en marzo de 2022, Teatre Murcia SL volvió a solicitar la legalización. El Ayuntamiento informa que el procedimiento, sin embargo, no ha concluido a fecha de hoy.

Por lo tanto, el consistorio apunta a un "incumplimiento" del decreto que ordenó "el cese de su actividad por parte del Ayuntamiento, que en ningún momento autorizó que el local se dividiera en dos".

