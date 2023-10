El abogado de la discoteca Fonda Milagros de Murcia asegura que la licencia se quemó en el incendio

El abogado de la sala 'Fonda Milagros', Francisco Adán, asegura que el local contaba con la licencia, pero se quemó en el incidente Edu Botella Europa Press

El abogado de la discoteca Fonda Milagros, Francisco Adán, ha asegurado que la licencia municipal del local se quemó en el trágico incendio que acabó con la vida de 13 personas la madrugada del pasado domingo en Murcia. También ha defendido que el fuego se inició en la sala Teatre y no en la Fonda, tal y como se ha venido afirmando hasta ahora.

Las declaraciones llegan después de que el concejal socialista Andrés Guerrero, que ocupó la concejalía de Urbanismo durante la pasada legislatura, y el popular Antonio Navarro, actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, afirmaran que ni la Teatre ni la Fonda Milagros tenían licencia municipal para operar. Además, sobre ellas pesaba, según señalan, una orden de cese de actividad desde enero de 2022.

"El Ayuntamiento sabía perfectamente que el local estaba en funcionamiento y en ningún momento mi cliente ha recibido notificación alguna del cese de la licencia", ha sumado Francisco Adán. Por su parte, María Dolores Abellán, portavoz de la discoteca Teatre, ha asegurado que el local también tenía la preceptiva licencia municipal para su funcionamiento, aunque ella no ha visto el documento.

Por su parte, el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado "dejación de funciones" por parte del Ayuntamiento de Murcia tras conocerse que dos de las discotecas incendiadas habían estado operando sin licencia en vigor. "Es extraordinariamente grave que dos de las tres discotecas tuvieran orden de cierre desde 2022 y los empresarios se la hubieran saltado [...] es un elemento gravísimo, pero también que el Ayuntamiento de Murcia no hubiera verificado si cumplían esa orden de cierre y hayan continuado abiertas durante todo este tiempo".

Sobre el origen del fuego, Adán ha sugerido que el origen pudo darse en la sala Teatre. "Nosotros hemos visto una serie de vídeos donde Teatre utilizó esa noche, en una fiesta Remember, cañones de fuego frío que por unas circunstancias que nosotros no sabemos suben demasiado y pueden afectar al cableado eléctrico [...] Esos cañones funcionan en la misma zona donde se produjeron las primeras llamas".

Sin embargo, tal y como ha podido saber este medio, "el material que expulsa el material de fuego frío no tiene temperatura suficiente siquiera para quemar. Si pones la mano no quema. No genera temperatura. Otra cosa es que haya podido haber un problema en la instalación".

"Hay que comprobar muchos detalles y la investigación será larga, porque hay que ir a lo seguro, no podemos aventurar cuál ha sido el origen", han asegurado a EL ESPAÑOL fuentes policiales cercanas a la investigación. El propio Adán ha concluido asegurando que "hay que dejar trabajar a los especialistas y a la policía. Son ellos quienes nos van a decir dónde se origina el fuego".

