"Nosotros sí tenemos salida de emergencia, 'La Fonda' no lo sé", dice la portavoz de la Sala Teatre

La Sala Teatre es el local más cercano a 'La Fonda Milagros' donde por el momento han aparecido los 13 los fallecidos y se considera el lugar en el que se originó el incendio. A primera hora de la mañana de ayer se apuntó que el origen de la tragedia había sido en el Teatre, pero al poco tiempo se supo que era en La Fonda. "Estamos destrozados", subraya María Dolores Abellán, portavoz de esta discoteca.

A preguntas de EL ESPAÑOL responde que "nosotros (en Teatre) sí teníamos sistema antiincendios, salida de emergencia y plan de autoprotección". Pese a estar a corta distancia uno del otro, la mujer asegura que "la Fonda Milagros no sé si tenía salida de emergencia".

El plan de Teatre, de hecho, funciónó. A las 6 de la mañana de ayer recibieron una llamada de alerta de seguridad de un incendio en la sala contigua, 'La Fonda Milagros', para desalojar la Sala Teatre. "El personal que estaba en ese momento trabajando se puso manos a la obra y desaloja la sala".

Por el momento, no consta que haya alguna víctima en la Sala Teatre. No obstante, "hasta que no haya investigación policial y judicial del asunto no sabemos exactamente la causa del incendio", aunque asegura que "no se originó en la Sala Teatre".

A las 19,30 horas, el Ayuntamiento de Murcia ofreció una rueda de prensa con preguntas y EL ESPAÑOL envió, a petición del consistorio, varias cuestiones para que fueran respondidas. Ni el alcalde, José Ballesta, ni ninguno de los técnicos que intervinieron las incluyeron en la información facilitada ni las respondieron posteriormente.

Se trataba de cuestiones como si los tres locales tenían la licencia pertinente, el aforo de los espacios, cuando se les realizó la última inspección o si tenían salida de emergencia. El edil no supo precisar si el local considerado como el foco del incendio, inicialmente, contaba con licencia, plan de autoprotección, medidas antiincendio o puerta de emergencia, si bien precisó que por la tarde ya estaban recopilando "la información administrativa".

La investigación del siniestro irá también lenta. El portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral, aseguró ayer que "en el caso de la investigación estamos hablando de semanas y de incluso meses hasta que los informes periciales de la Policía Científica y de los bomberos puedan determinar cuál ha sido el origen definitivo del fuego"

