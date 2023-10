Un experto antiincendios: "En España no pasan más tragedias de estas porque Dios no quiere"

El origen del pavoroso incendio que ha causado 13 víctimas mortales, diez de ellas sin identificar, y tres desaparecidos en la discoteca Fonda Milagros de Murcia tardará semanas en conocerse.

Lo subrayó ayer el portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral. "En el caso de la investigación estamos hablando de semanas y de incluso meses hasta que los informes periciales de la Policía Científica y de los bomberos puedan determinar cuál ha sido el origen definitivo del fuego".

No obstante, EL ESPAÑOL ha podido saber, por fuentes de toda solvencia que han actuado en las labores de extinción que el foco del incendio, que en principio, se sospecha que podría haberse originado en el sistema de luces que iluminaba la pista de baile de La Fonda Milagros, una discoteca latina colindante con Teatre y con Golden, ambos locales también afectados por el fuego originado en el primer local. La investigación, según avanzó ayer Seral, será "complicada" y podría demorarse "durante bastante tiempo".

Un experto en planes de autoprotección para lugares con grandes aforos como discotecas es Tomás Lema, de PI Enginyeria, Prevenció i Energia, una empresa con sede en Barcelona especializada en este tipo de planes tanto en espacios abiertos como cerrados, en equipamientos como guarderías, bibliotecas públicas o discotecas. Este tipo de locales de ocio, cuyo objetivo es concentrar a muchas personas, "debe tener muchas salidas de emergencia. Y también son importantes que tenga ventilación y rociadores de agua".

El ingeniero técnico explica que estos negocios deben tener un plan de autoprotección, que son obligatorios desde 2007 y que luego han venido siendo regulados por algunas comunidades autónomas con marcos normativos propios.

No obstante, incide en que "saber el origen del foco determinará muchos aspectos, pero de antemano una discoteca debe tener salidas de emergencia, ventilación, una buena extracción de humos y rociadores de agua". Todo ello hará "que la gente pueda salir al exterior rápidamente y sin sufrir daños, o al menos, no demasiados daños".

Sobre los rociadores, subraya que, "si bien reducen el incendio, al mismo tiempo, hacen que el humo baje y hace que la gente se ahogue" si falla lo demás. "Pero lo que es fundamental es que haya muchas salidas de emergencia", vuelve a insistir, además de un plan de autoprotección.

-¿Como suelen ser los locales que albergan discotecas en España?

-Suelen ser locales oscuros, con poca ventilación y antiguos. Se vive al día. Se han otorgado muchísimas licencias anteriores a la normativa de 2007, lo que provoca que la actividad continúe de manera no adecuada e insegura. Y la mayoría de estos propietarios con licencia anterior a la normativa no suelen invertir en autoprotección.

Los planes de autoprotección se realizan "en función del aforo que tenga el local. A veces, y lo digo sinceramente, la normativa actual es débil. Debe ser más estricta en cuanto a locales públicos, y más aun cuando se trata de discotecas, donde la clientela consume alcohol y a lo peor hasta drogas. Y si ocurre algo así, es mucho más fácil perder la serenidad cuando se está bajo los efectos de estas sustancias para enfrentarse a una situación dramática como un incendio".

"Ponerse las pilas"

El experto subraya que lo sucedido debe servir "para que todos los ayuntamientos se pongan las pilas. Los ayuntamientos deberían reflexionar y redoblar los controles de estos locales. En España no pasan más tragedias de estas porque Dios no quiere".

Tomás Lema pone de ejemplo "lo que está ocurriendo en Barcelona. Sabemos de locales ilegales que están funcionando como discotecas, dando hasta conciertos, en zonas interiores, sin salidas de emergencia, ubicándose incluso en los bajos de edificios de viviendas en los que vive gente a la que se la pone en peligro si hay un incendio y están durmiendo".

En estos casos, advierte, "hay que actuar rápido. Se debería marcar una estrategia para toda España, unas directrices claras. No puede ser que se sepa que hay un local con la toma eléctrica mal, con un local no adecuado, y que el Ayuntamiento no haga nada. Porque nosotros nos quejamos y no hace nada".

-¿Desde cuándo ocurre esto?

-Pues tras la pandemia se ha continuado con la atención no presencial y todo se hace por teléfono. Y no hacen ni caso.

